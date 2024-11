Congo-Kinshasa: Kwilu - Arrêt des travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola

Les travaux d'électrification des villes de Kikwit, Gungu et Idiofa, via le barrage hydroélectrique de Kakobola, sont à l'arrêt depuis trois mois. Cette interruption est due à des problèmes financiers, notamment le non-paiement des agents de la Cellule de gestion de la construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola (GCK). Ces derniers n'ont pas reçu de salaires depuis plus de 20 mois. De plus, la structure ne perçoit plus de frais de fonctionnement depuis plusieurs mois, révèlent des sources locales.

Les agents, en colère, dénoncent également la non-application du nouveau barème salarial signé en mars 2023 et le non-paiement des factures des contractants indiens, dont la majorité du personnel est retournée en Inde en attendant le règlement. La société civile de Gungu, qui espérait un lancement rapide de l'électricité, déplore cet arrêt des activités et appelle le gouvernement à honorer ses engagements pour permettre la reprise des travaux.

Joachim Kusamba, président de la société civile de Gungu, confirme la situation : « Effectivement, il y a plus de trois mois que tous les travaux ont été arrêtés à cause du manque de fonds. La dernière tranche de financement, nécessaire pour achever les travaux de génie civil et d'électricité, n'a pas été libérée. Les équipes indiennes, ne pouvant rester inactives, ont décidé de retourner en Inde. Les travailleurs congolais, également sans salaire, ont entamé une grève. »

Il demande au Gouvernement, par l'intermédiaire du mi²tre national de l'énergie, de relancer la coopération et de débloquer les fonds nécessaires pour achever les travaux et inaugurer la centrale.

À Kikwit et Gungu, les travaux sont déjà terminés, mais le lancement de l'électricité est retardé en raison d'un manque de charge (consommation). À Idiofa, les contractants indiens conditionnent la reprise des travaux au paiement des factures, une exigence partagée par les agents de la Cellule de gestion de la construction de Kakobola (GCK).