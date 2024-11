Burkina Faso: Décès - Me Frédéric Titinga Pacéré, doyen des avocats et figure culturelle du pays s'est éteint, ce vendredi

Le Barreau du Burkina Faso est en deuil. Le doyen des avocats et homme de culture, Me Frédéric Titinga Pacéré, s'est éteint ce vendredi 8 novembre 2024, en fin de matinée, à l'âge de 81 ans. La triste nouvelle a été confirmée par plusieurs sources proches du milieu judiciaire.

Me Frédéric Titinga Pacéré, premier avocat burkinabè et ancien Bâtonnier de l'Ordre, était une personnalité respectée et influente, tant dans le domaine juridique que culturel. Sa disparition laisse un vide immense dans le milieu juridique burkinabè, où il s'est illustré par sa passion pour la justice et son engagement indéfectible au service de la paix.

Dans un communiqué officiel, le Bâtonnier actuel, Batibié Benao, a exprimé ses plus sincères condoléances à l'épouse, aux enfants et à la famille de Me Pacéré. "Prions pour le repos de son âme", a-t-il ajouté, tout en annonçant que le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.

Le parcours de Me Frédéric Titinga Pacéré ne se limitait pas aux tribunaux. Grand promoteur de la culture burkinabè, il laisse derrière lui un héritage inestimable dans le domaine des arts et des lettres, en plus de son engagement pour la justice.

La nation burkinabè rend hommage à un homme qui a marqué de son empreinte indélébile le Barreau et la culture du pays.