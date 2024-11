Cote d'Ivoire: Investiture de la présidente du syndicat des coiffeurs et esthéticiennes du Bounkani - Un nouvel élan pour le secteur

Le secteur de la coiffure et de l'esthétique connaît un renouveau dans la région du Bounkani. L'investiture le 2 novembre 2024 de la présidente du syndicat des coiffeurs et esthéticiennes du Bounkani au foyer des jeunes de Bouna marque une avancée significative. Elle offre une reconnaissance et ouvre des perspectives prometteuses pour les professionnels de la région.

Pour M. Abdoulaye Lamine Dembélé, ce « noble métier » constitue bien plus qu'un simple savoir-faire artisanal : il joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale en tissant des liens entre les habitants, tout en offrant aux jeunes une opportunité d'insertion stable et valorisante.

Sous l'égide bienveillante de la Ministre Nialé Kaba, « protectrice » de ce projet, comme l'a précisé M. Dembélé, le syndicat bénéficie désormais d'un environnement favorable à son essor. « La notoriété de Mme Kaba dépasse nos frontières », a-t-il rappelé, soulignant ainsi l'importance de son appui dans cette démarche. Grâce à ce soutien, les coiffeuses et esthéticiennes nouvellement investies du Bounkani peuvent envisager l'avenir avec confiance, encouragées par les conseils avisés et l'implication de leur parrain.

A noter que l'investiture de la présidente du syndicat des coiffeurs et esthéticiennes du Bounkani représente un véritable tournant pour l'organisation de ce secteur. Avec le soutien indéfectible d'une ministre engagée et d'un parrain dévoué, la coiffure et l'esthétique deviennent non seulement des métiers valorisés, mais aussi des leviers de développement local et d'autonomisation des femmes.