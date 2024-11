Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail en 1ère Région militaire

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a effectué, dimanche, une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire, où il a inspecté le Centre d'ingénierie et de développement en mécanique et électronique de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, en présence du Contrôleur Général de l'Armée, des Chefs de Départements et Directeurs centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée "a suivi un exposé détaillé sur les missions dévolues à ce Centre au sein de l'appareil industriel de l'ANP", précise la même source.

Ensuite, le Général d'Armée "a rencontré les cadres et les personnels du centre, et prononcé une allocution d'orientation, qui a été suivie, par visioconférence, par les personnels du matériel au niveau des différentes régions militaires, à travers laquelle il a exprimé sa grande satisfaction de se réunir avec les cadres et personnels du Centre d'ingénierie et de développement en mécanique et électronique".

"Il m'est agréable, en cette occasion, de me réunir avec vous, cadres et personnels du Centre d'ingénierie et de développement en mécanique et électronique, qui avez pour charge la responsabilité de travailler sur le développement d'un des secteurs les plus stratégiques pour l'ANP", a affirmé le chef d'Etat-Major de l'ANP.

Le Général d'Armée "a mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'il réserve, personnellement, à la mise en place des fondements d'une industrie militaire algérienne prometteuse et adaptée aux exigences de la défense et de la sécurité".

"Le Haut Commandement accorde un intérêt capital à ce secteur à travers lequel il tend à jeter les bases d'une industrie militaire algérienne prometteuse et adaptée aux exigences de la défense et de la sécurité, et à augmenter la disponibilité de nos forces armées et satisfaire progressivement leurs besoins opérationnels, en concordance avec nos spécificités et notre doctrine de défense, et ce, dans un contexte régional instable et une situation internationale, chargée de nouveaux défis et menaces", a-t-il soutenu.

"Cet état de fait nous interpelle pour compter sur nos capacités nationales propres et sur les bras de nos enfants, animés de volonté et d'ambition, et qui croient en les aptitudes de leur pays et son droit légitime de disposer des éléments de puissance et des moyens de préservation de son indépendance et de sa souveraineté nationale et de renforcer sa place au giron des nations", a ajouté le Général d'Armée.

A l'issue, le Général d'Armée Chanegriha "a donné la parole aux personnels du Centre d'ingénierie et de développement en mécanique et électronique, qui ont exprimé leurs préoccupations et propositions et affiché leur volonté d'assumer leurs missions avec dévouement et engagement, dans l'objectif d'améliorer davantage la qualité des produits et de contribuer au renforcement de la disponibilité opérationnelle de l'ANP", conclut le communiqué.