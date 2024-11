Algérie: Le moudjahid et ancien footballeur Rachid Mekhloufi inhumé au cimetière d'El Alia

Alger — Le moudjahid et ancien joueur de l'équipe du Front de libération nationale (FLN), Rachid Mekhloufi, décédé vendredi à l'âge de 88 ans, a été inhumé dimanche après la prière du Dohr au cimetière d'El Alia (Alger).

Ont assisté à l'inhumation, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, des membres du Gouvernement, ainsi des membres de la famille et des compagnons de lutte du défunt, des présidents de clubs de football, des sportifs et une foule de citoyens.

Dans une oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, a rappelé le riche parcours militant et sportif du défunt qui faisait partie, a-t-il dit, de "cette génération bénie de moudjahidine qui ont eu l'honneur de participer à la grande épopée de l'indépendance nationale et d'écrire l'histoire du militantisme et de la lutte pour la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale".

Le ministre a également loué les qualités du défunt, soulignant qu'au lendemain de l'indépendance "il demeuré au service de la patrie dans le domaine du sport et de l'entraînement, offrant aux générations les plus belles expressions de patriotisme".

Le défunt "s'est également distingué dans les différents postes et hautes fonctions qu'il a eu à occuper au service de l'Algérie et de son peuple, avec dévouement et abnégation, en vue de réaliser le progrès escompté et de préserver ainsi le legs des valeureux chouhada".

A rappeler que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du moudjahid Rachid Mekhloufi, suite à son décès.

Né en 1936 à Sétif, Rachid Mekhloufi a débuté sa carrière de footballeur à l'USMF Sétif (1950-1952) en catégorie juniors, avant de rejoindre l'AS Saint-Etienne (France) en 1954, où il évolua pendant quatre années, avant de répondre à l'appel de l'Algérie en rejoignant la glorieuse équipe du

Front de libération nationale (FLN), refusant de disputer le Mondial de 1958 en Suède avec l'équipe de France.En effet, le 14 avril 1958, en compagnie de Mokhtar Aribi (ex-RC

Lens/France) et Abdelhamid Kermali (Olympique lyonnais/France), il rejoint Tunis, via la Suisse, pour rallier les rangs de l'équipe du FLN. Après l'indépendance de l'Algérie, Rachid Mekhloufi reprend sa carrière professionnelle en Suisse et en France, ainsi que dans la sélection nationale algérienne.

Il s'est reconverti ensuite en entraîneur, et mènera l'Algérie à remporter sa première consécration sur le plan régional : la médaille d'or des Jeux méditerranéens 1975 à Alger aux dépens de la France (3-2), avant de récidiver trois ans plus tard en étant sur le banc de l'équipe nationale, médaillée d'or des Jeux Africains en 1978 contre le Nigeria (1-0), au stade olympique du 5-juillet (Alger).

Il faisait également partie du staff technique de l'équipe algérienne au Mondial de 1982 en Espagne, un tournoi qui a vu l'Algérie décrocher une victoire historique contre l'Allemagne (2-1).