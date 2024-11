Afrique du Nord: SILA - Grande affluence du public au stand sahraoui

Alger — Le stand de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à la 27e édition du Salon international du livre (SILA) au niveau du Palais des Expositions (Pins Maritimes) à Alger connaît une grande affluence du public venu découvrir un large éventail d'ouvrages d'auteurs sahraouis. Les publications et ouvrages exposés ont attiré un public varié dont des visiteurs algériens, arabes et étrangers, venus découvrir les titres présents reflétant les différentes étapes de la lutte sahraouie contre l'occupation marocaine.

"Depuis l'ouverture du Salon, le stand accueille de nombreux visiteurs. Plusieurs ouvrages exposés ont suscité l'intérêt des lecteurs algériens venus découvrir les différentes publications des écrivains sahraouis dans les domaines des études, de la pensée politique, de l'autobiographie, de la nouvelle, de la poésie, du roman, et autres", a déclaré à l'APS, Soumeya Abdallah, responsable du stand.

"Le stand reçoit également des chercheurs universitaires et des étudiants à la recherche de nouvelles références pour leurs travaux de recherche et leurs mémoires sur la question sahraouie", a-t-elle précisé. "Ces ouvrages mettent en avant le combat et la résistance du peuple sahraoui face aux tentatives de l'occupant marocain visant à effacer son identité et ses spécificités culturelles", ajoute Mme Abdallah.

L'intérêt que porte les Algériens au stand sahraoui reflète le lien fort unissant les peuples algérien et sahraoui, a-t-elle dit, précisant que le salon constitue une occasion pour faire découvrir, par le livre, aux exposants participant au salon venus de différents pays, la question sahraouie et les souffrances qu'endurent les détenus sahraouis dans les geôles marocaines.

La même intervenante, qui est également directrice de la préservation du patrimoine et de la documentation au ministère de la Culture sahraouie, a expliqué que la participation de la RASD au SILA 2024 se traduit par "une exposition au public des visiteurs du salon d'une variété de livres comprenant 55 titres, parmi lesquels des nouveaux titres ou des ouvrages réimprimés, issus des publications du ministère de la Culture sahraouie, outre des ouvrages issus d'une publication commune entre le ministère de la Culture et des Arts algériens et son homologue sahraoui, ainsi que des maisons d'édition algériennes".

Elle a également mis en lumière les mémoires de la militante sahraouie et ancienne prisonnière des geôles de l'occupation marocaine, Mme Fatima El Ghali Moulay Ahmed Mili, décédée récemment, publiées sous le titre "16 ans dans l'enfer d'Agdez et de M'gouna" par l'Union des journalistes, écrivains et auteurs sahraouis, des mémoires "reflétant ses souffrances et les violations qu'elle a subies pendant sa période d'emprisonnement ». Parmi les titres également présentés au stand, se trouvent le recueil de poésie "Les gloires d'un peuple" du poète Houcine Ibrahim, le roman "Awtad Al Ard ... Alholm Al harib" de Mustapha

Al-Kettab, ainsi que "Un poème pour la vie... mémoires d'un journal intime d'un prisonnier politique" de Saïd El Belal, en plus de "L'organisation avant-gardiste pour la libération du Sahara... de la fondation au crime de l'Espagne" de Hamdi Yahdih.

La 27e édition du SILA se poursuit jusqu'au 16 novembre au Palais des expositions des Pins maritimes (SAFEX), avec la participation de 1007 maisons d'éditions issus de 40 pays, dont 290 éditeurs algériens, présentant plus de 300.000 titres.