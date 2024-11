Algérie: Artisanat - Nécessité de prendre en charge les préoccupations des artisans et de promouvoir le secteur

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a mis en avant, samedi à Alger, la nécessité de prendre en charge les préoccupations des artisans et de promouvoir l'artisanat afin que ce secteur puisse contribuer efficacement à la création de la richesse.

Dans une allocution à l'occasion de la Journée nationale de l'artisan, célébrée le 9 novembre de chaque année, le ministre a indiqué que cette journée était "une étape importante" pour évoquer "les préoccupations des artisans et leur prise en charge afin de contribuer à la création de richesses, en concrétisation du plan d'action du gouvernement, issu des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce domaine".

Le ministre a indiqué, dans son allocution, que l'artisanat "est un secteur générateur d'emplois, notamment dans les milieux des jeunes, avec un nombre d'activités artisanales s'élevant à ce jour à près de 460.000 activités, soulignant l'importance de la contribution de ce domaine "à la réalisation du développement économique hors-hydrocarbures".

M. Didouche a appelé, à cette occasion, les artisans à "contribuer au développement et à se mettre au diapason de la dynamique de développement, d'autant plus, a-t-il dit, qu'ils portent l'étendard de l'histoire et de l'authenticité d'une nation séculaire", leur renouvelant ses vœux à l'occasion de la Journée nationale de l'artisan qui se veut "une occasion pour évaluer les réalisations et ce qui doit être concrétisé à l'avenir, au service de l'artisanat et des métiers en Algérie".

En prévision de la prochaine participation de l'Algérie en tant qu'invité d'honneur à la 28e édition du Salon international de l'artisanat, qui se tiendra à Milan (Italie) fin novembre prochain, le ministre a exhorté les artisans à être "massivement présents" à cet événement international, afin de "valoriser et mettre en lumière les richesses de l'Algérie et la diversité de son patrimoine matériel et immatériel".

Pour sa part, le président de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, Mohamed Hichem Nait Rabah, a salué les réalisations accomplies dans le domaine de l'artisanat par les artisans sur l'ensemble du territoire national, qui "œuvrent d'arrache-pied en vue de promouvoir et d'améliorer la qualité de l'artisanat, préserver l'identité et l'authenticité nationales, ainsi que le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie".

Il a souligné à cette occasion l'importance de ce secteur, compte tenu des "produits et services qu'il offre et des opportunités d'emploi qu'il crée au profit des jeunes créateurs, outre sa contribution à la protection du patrimoine national".

A noter qu'au cours de cette cérémonie, à laquelle ont assisté le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yassine Merabi, la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, ainsi que des cadres de différents secteurs concernés, une pléiade d'artisans et d'artisanes créateurs, dont des artisans aux besoins spécifiques, ont été honorés.