Maroc: Marche Verte - L'élan de développement se poursuit à Es-Semara

Es-Semara — Plusieurs projets socio-économiques ont été lancés ou inaugurés à Es-Semara, à l'occasion de la célébration du 49è anniversaire de la Marche verte, en vue de donner un nouvel élan à la forte dynamique de développement en cours dans la province.

Ainsi, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné notamment du gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate et des élus, a procédé à la remise de logements embryonnaires et de lots de terrain aux premiers bénéficiaires de l'opération de recasement des habitants des quartiers "Rbieb" et "El Gouiez".

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 532 millions de dirhams (MDH), cette opération de relogement et de recasement qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, concerne dans son ensemble plus de 4.000 bénéficiaires.

Par la suite, le wali et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de la deuxième tranche du projet relatif au relogement qui consiste à viabiliser un nouveau lotissement, pour un investissement global de 260 MDH, sur une superficie de 23,67 Ha.

Faisant l'objet d'une convention multipartite, ce projet porte sur l'équipement de 1.089 lots de terrains, dont le maître d'ouvrage délégué est la société Al Omrane Al Janoub.

De même, M. Boutoumilate, accompagné notamment des chefs des services extérieurs et d'élus a lancé les travaux d'aménagement d'un giratoire à l'entrée nord de la ville, pour un montant d'environ 2,81 MDH et au projet relatif à l'éclairage public qui consiste en la mise en place de 69 poteaux électriques (939.978 dirhams), ainsi que l'aménagement d'une place publique et trois axes routiers (3,9 MDH).

Le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont aussi inauguré la Maison des jeunes "Rbeib" d'une superficie de 1.048 m² (4,9 MDH), et un centre d'éducation et de formation pour femmes qui s'étale sur 683 m² (5,1 MDH).

Le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont également suivi des présentations sur l'état d'avancement de projets routiers, à savoir celui relatif à l'élargissement et le renforcement de la route non classée reliant la route nationale N°14 à Sidi Ahmed Laâroussi sur un linéaire de 17.5 Km, pour un montant de 32 MDH, dont les travaux ont atteint 50 %.

Il s'agit également de la construction de la route nationale N°17 entre Jdiria à El Mahbas, sur 128 Km, dont l'état d'avancement du projet est estimé 12 %, et du corps de chaussée des routes nationales N°17 et 17B reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne sur 53 Km (65%), pour un investissement global de 215 MDH.

En outre, il a été procédé à l'inauguration du nouveau siège du district de la Sûreté nationale "Rbeib" à Es-Semara, en vue de rapprocher les services de police des citoyens et d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d'accueil des usagers.

Edifiée sur une superficie totale de 590 m2, dont environ 230 m2 couverts, cette infrastructure de police a mobilisé une enveloppe budgétaire de l'ordre de 4,20 MDH.

A rappeler qu'une série d'activités culturelles et artistiques, en plus d'un Salon régional d'artisanat ont été organisés à Es-Semara, à l'occasion de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte.