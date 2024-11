Madagascar: Festival - « Mitsaka 2024 » à Tamatave et Foulpointe

Il faut croire que l'Est malgache, dans le sillage de la ville de Tamatave, tend à devenir la capitale culturelle malgache. Cette année, le festival Mitsaka se tiendra du 27 novembre au 7 décembre dans le Grand Port et se clôturera à Foulpointe.

Plusieurs lieux seront occupés par l'événement, comme l'avenue de l'Indépendance où se tiendra le 1er décembre le « Tsinja bemiray » avec plus de 1 000 figurants et figurantes. À Foulpointe, les activités se concentreront au fort de la ville, joignant ainsi le tourisme et le culturel. Toutefois dans l'Est malgache, il y a d'innombrables sites historiques à valoriser. La particularité de cette édition 2024 du festival Mitsaka, un grand carnaval sera organisé le vendredi 6 décembre à travers la ville.

Par ailleurs, un « tsimandrimandry », un concept tiré de la tradition ancestrale malgache, se tiendra la veille durant la nuit. Cette année, Mitsaka confirme sa dimension régionale avec la présence de chorégraphes de l'île Maurice, des Seychelles, des Comores et de la Réunion.

Le « tsinjaka bemiray » est également une tradition festive typique de l'est du pays. Fête villageoise, grand évènement royal, etc., il se pratique pour marquer le sens du partage et de la communion de la communauté. L'organisation du festival tient à raviver cette coutume populaire afin d'apporter une identité au festival. Le temps d'une dizaine de jours, Tamatave devient la capitale de la danse contemporaine indianocéanique.