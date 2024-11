Afrique: COP29 de la CCNUCC - Coup d'envoi ce jour à Bakou, Azerbaïdjan

Le monde se réunit ce jour dans la ville de Bakou, Azerbaïdjan dans le cadre de la vingt-neuvième Conférence des Parties sur la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC). Se déroulant du 11 au 22 novembre 2024, cet événement d'ampleur mondial voit la participation de 197 pays signataires de la Convention Cadre dont Madagascar. La délégation malgache y est déjà à l'heure actuelle et est sous le lead du ministère de l'environnement et du développement durable.

La Cop intervient dans un contexte de hausse non maîtrisée de la température et d'amplification des phénomènes climatiques extrêmes au niveau mondial. L'urgence d'agir n'est plus à démontrer et il y va de l'avenir de tous les pays et de leurs populations. Les observateurs et les fervents défenseurs de l'environnement, de la cause climatique s'accordent à dire que la COP qui se déroule à Bakou devrait être « à haute ambition et à fort impact ».

Si les enjeux sont énormes, la COP 29 a mis parmi ses priorités »l'établissement d'un nouvel objectif de financement pour l'action climatique et le soutien aux pays pour renforcer leurs efforts climatiques.« En effet, la question du financement climatique est cruciale durant cette conférence. Celle-ci devrait accoucher d'un nouvel objectif quantifié en matière de financement qui devrait « succéder à l'objectif de financement de la lutte contre le changement climatique par les pays développés pour les pays en développement de 100 milliards de dollars par an, fixé en 2009 à Copenhague. » Au terme de la COP 29 de la CCNUCC, neuf déclarations devraient être signées par les pays participants.