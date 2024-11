Madagascar: Participation citoyenne - Des projets de changement primés

Des jeunes élèves résolvent des problèmes dans leur communauté. L'association scoute Adventiste à Fianarantsoa a imaginé comment lutter contre le harcèlement sexuel à l'école. Des membres de cette association ont remarqué que des enseignants harcèlent sexuellement les filles et ont des comportements abusifs envers elles.

Comme solutions, ils ont réuni les responsables des écoles et les parents pour les mettre en connaissance de cette situation. Ils ont conçu et mis en place des affichages dans l'école et les autres écoles du quartier, avec l'aide des parents des élèves victimes. Ils ont élargi la sensibilisation en faisant une émission auprès de la Radio Sofia à travers laquelle ils ont expliqué la démarche de Design for change (DFC).

Ces élèves affirment une réduction des faits. Ce projet a été lauréat de la deuxième édition de Tanora Mijijy, organisée par Génération Mada, au Complexe CNaPS à Vontovorona, le 30 et le 31 octobre, ayant réuni des facilitateurs et des jeunes acteurs du changement, dans le cadre du projet Design for change. Plusieurs autres projets développés par des jeunes élèves ont apporté du changement dans leur communauté et ont été récompensés.

Des élèves dans le Vakinankaratra ont alphabétisé des enfants en situation précaire, dans leur communauté. Des élèves d'autres régions ont amélioré les infrastructures scolaires, les jardins de leur établissement, ainsi de suite. Ces projets ont été à l'initiative des jeunes. Ils ont identifié des problèmes et ont trouvé, eux-mêmes, des solutions, avec l'aide des facilitateurs qui ont été formés dans le cadre du projet Design for change. Génération Mada vise à inspirer les jeunes à poursuivre leurs projets de changement et à s'engager pour un avenir meilleur, à travers Tanora Mijijy.