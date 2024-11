Madagascar: Pharmacie - L'accessibilité des médicaments à améliorer

La chaîne d'approvisionnement en médicaments de qualité sera renforcée. Ils seront disponibles en toutes circonstances et accessibles pour l'ensemble de la population, selon l'ambition de l'Ubipharm, un grossiste pharmaceutique à Madagascar, qui étend ses locaux, en marge de ses 10 ans d'existence à Madagascar.

« L'actuel local de l'Ubipharm est étroit. Une fois le local terminé, nous aurons plus de place pour stocker, et utiliserons du matériel innovant. Les impacts au niveau de la population, ce seront des médicaments plus accessibles, et avec un large choix. (...) Nous nous engageons à collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes pour que chaque citoyen puisse accéder à des médicaments sûrs et de qualité », a déclaré le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra, présidente du Conseil d'administration de ce répartiteur de médicaments. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre du futur siège et entrepôt de ce grossiste à Andohatapenaka, samedi.

L'extension de ce local arrive à point nommé. À Madagascar, les médicaments de « qualité » restent inaccessibles pour beaucoup. La grande majorité des officines sont concentrées au niveau des villes, à cause du manque criant de pharmaciens. Quatre cent trente pharmaciens pour trois cents pharmacies, dans tout Madagascar, selon l'Ordre national des pharmaciens, en 2023.

Le coût des médicaments est, par ailleurs, hors de portée de la grande masse. Par conséquent, une fois malade, de nombreuses personnes préfèrent recourir à des personnes qui ne sont pas spécialistes des médicaments. Malheureusement, elles tombent parfois sur des traitements « placebo », « qui ne peuvent pas soigner, et qui, même au contraire, constituent un risque pour la population », alerte le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra.

« L'ambition d'Ubipharm est d'importer des médicaments accessibles à tous, dans tout le pays qui est très grand. Je demande une collaboration étroite avec la partie gouvernementale, parce qu'il est essentiel d'avoir un partenariat public-privé pour faire avancer le pays », a conclu le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra, lors de l'interview.