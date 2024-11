Madagascar: Hira Gasy - Fredy Kely et Ravalomanana au coude à coude

Le Hira Gasy a captivé hier plus de six cent mille spectateurs au Kianjan'i Rapetit Ampefiloha, où s'affrontaient les troupes de Fredy Kely Imerintsiatosika et de Ravalomanana Fenoarivo. Dès 10 h 30, chaque prestation a été accueillie par des acclamations enthousiastes du public. La troupe de Fredy Kely a ouvert le spectacle avec le « Vaky sehatra » et son nouveau titre, « Ataovy aloha ny vinavina vao manao ny fandaniana », un morceau sorti en CD hier, et dont la performance a duré une heure et demie. « Dans notre tradition, notamment lors de cérémonies comme le Famadihana, le Vodiondry ou la circoncision, il est essentiel de bien planifier le budget pour éviter les imprévus. Le public a semblé très attentif au message que nous avons voulu transmettre » explique Herison Gilbert Rasolonjatovo, violoniste et chanteur de la troupe.

Ensuite, la troupe de Ravalomanana a pris la relève avec « Mba manaova ihany ny fanaon'ny olona », une chanson sortie l'année dernière et également chaleureusement accueillie par le public. La journée a été rythmée par des échanges de Kabary et des danses Vako-drazana, exécutées par de jeunes artistes des deux troupes. Fredy Kely a conclu sa performance avec « Aza miandry voadona vao manapa-kevitra », une chanson éducative, enrichie d'une poésie soignée. La prestation s'est terminée par une interaction humoristique, où les artistes ont encouragé les spectateurs à les contacter pour plus de spectacles, provoquant une grande ovation.

La troupe de Ravalomanana a terminé avec leur nouveau titre « Mifanajà fotsiny dia milamina », une chanson abordant les enjeux politiques actuels. « Nous appelons le gouvernement à porter davantage attention à la population rurale, qui manque de certaines aides comme le Tosika Fameno et le Vatsy Tsinjo, ainsi que de services de base tels que l'éclairage public et les routes », confie Toky Ravalomanana. Cette performance a marqué le retour de cette troupe à Ampefiloha, rappelant leurs premières prestations mémorables dans ce lieu emblématique.