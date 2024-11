Madagascar: Exposition au Musée de la photographie - À la découverte des habitations traditionnelles

Le Musée de la Photographie Anjohy présente depuis samedi l'exposition "Maison des Vivants", une immersion visuelle dans les habitations traditionnelles malgaches.

Depuis samedi, le Musée de la Photographie Anjohy transporte ses visiteurs à travers un voyage immersif dans l'histoire et l'architecture traditionnelle malgache. Avec l'exposition "Maison des Vivants", deux cent cinquante photographies couvrant la période de 1860 à 1960 et quatorze maquettes de maisons traditionnelles conçues par l'artiste Miangaly Elia et l'architecte Toky Rajerinson sont à découvrir. Ce parcours unique met en avant les habitations des différentes ethnies du pays, dont les Antandroy, Bara, Vezo, Antaisala, Merina, Tana et Sihanaka, avec des proverbes malgaches illustrant la signification culturelle de ces lieux de vie, comme « Il est difficile de dire qu'elle est misérable, ma chaumière où abonde le lait » ou encore « La faîtière s'effondre, mes secrets s'envolent. »

« L'objectif est de montrer la richesse de l'histoire de la construction dans notre pays et de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de ce patrimoine », explique Mickaël Rabearison, attaché culturel du musée. L'exposition se veut un hommage aux habitations modestes et anonymes, souvent éclipsées par les grandes demeures et monuments religieux, en révélant des techniques de construction ingénieuses et en célébrant un patrimoine souvent méconnu. «Maison des Vivants» explore la relation profonde entre les Malgaches et leur habitat, soulignant la dimension identitaire et culturelle de ces constructions.

Pour attirer un jeune public, des artistes émergents tels que Njara Marcel, Feu Follet, des slameurs et épistoliers, ainsi que des influenceurs sur les réseaux sociaux, comme Myh en Mbalait, ont été invités lors de l'ouverture de l'exposition.

Patrimoine retrouvé

Le musée prévoit d'accueillir jusqu'à quinze mille jeunes visiteurs pendant les six mois que durera l'exposition, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'éducation et de la sensibilisation au patrimoine.

« Fruit de douze mois de travail, Maison des Vivants rassemble des photographies provenant de dix fonds iconographiques, incluant des archives précieuses du Musée d'Ethnographie de Genève et des Archives Nationales d'Outremer à Aix-en-Provence. Ce projet marque ainsi le retour de fragments d'histoire visuelle malgache conservés en Europe, permettant à tous de redécouvrir la richesse architecturale de Madagascar.

Pour enrichir l'expérience, le musée propose également trois projections telles Construire la Maison des Vivants, Maison des Ancêtres, et Les Êtres-maisons en pays zafimaniry », ajoute-t-il. En offrant un aperçu de la diversité des habitations traditionnelles, «Maison des Vivants» invite à redécouvrir l'identité culturelle malgache et à s'imprégner d'une mémoire collective gravée dans ces demeures uniques, ancrées dans le paysage et l'histoire de l'île.