Madagascar: Finances - Les réserves en devises s'épaississent

Une progression intéressante. La dernière note de conjoncture économique de la Banky Foiben'i Madagasikara, BFM, a mentionné un détail toujours scruté avec une attention particulière par les acteurs économiques et financiers.

«À la fin du troisième trimestre 2024, les réserves officielles de change de BFM se sont établies à 2 722,3 millions de dollars US, représentant 5,7 mois d'importations des biens et services non-facteurs, après avoir été de 2 401,6 millions de dollars US à la même date en 2023, soit l'équivalent de 5,5 mois d'importations ». En cette période où les factures des importations pour honorer les fêtes de fin d'année, une telle nouvelle rassure.

Cette indication avec plusieurs autres développées par la BFM dans ses analyses, comme les fluctuations des importations et des exportations, a eu des incidences sur les taux de changes.

« Sur le Marché Interbancaire des Devises, une activité modérée a été enregistrée. Le marché a été globalement vendeur et marqué par l'utilisation des fonds issus des projets de développement essentiellement, face aux paiements d'importations qui n'ont que légèrement progressé. À la fin du septembre 2024, l'ariary s'est déprécié de 0,5 % par rapport au dollar US, et de 4,7 % par rapport à l'euro » précisent les déductions de la BFM.