Tunisie: Les prix des céréales pour la saison 2024/2025 fixés

Le décret portant sur la fixation des prix des céréales, ainsi que sur les modalités de leur paiement, stockage et transfert pour la saison agricole 2024/2025, a été récemment publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort). Ce décret vise à assurer une gestion optimale des récoltes et à soutenir la filière céréalière dans un contexte économique difficile.

Selon ce décret, les prix de base pour la récolte de 2024 sont fixés à 90 dinars le quintal pour le blé dur et à 70 dinars le quintal pour le blé tendre. Ces prix s'appliquent à la production et à l'achat des céréales saines, propres et aptes à la commercialisation. Cette mesure vise à garantir la stabilité des revenus des producteurs tout en assurant une offre suffisante sur le marché.

Le décret autorise également une liberté totale dans le commerce de l'orge et du triticale. Toutefois, un prix d'intervention de 55 dinars le quintal a été fixé pour les céréales livrées par les producteurs aux entreprises de collecte et de stockage.

Le décret propose également une série d'incitations pour encourager la livraison rapide des céréales aux collecteurs. Ainsi, une prime exceptionnelle est prévue : 40 dinars le quintal pour le blé dur, 30 dinars pour le blé tendre, et 25 dinars pour l'orge et le triticale, sous réserve d'une livraison avant le 31 août 2024 pour les céréales de blé et avant le 10 juillet 2024 pour l'orge et le triticale.

Les producteurs peuvent également bénéficier de cette prime exceptionnelle si les quantités de blé dur et de blé tendre récoltées en 2024 sont échangées contre des semences certifiées avant le 31 décembre 2024.

Par ailleurs, une prime incitative a été mise en place pour encourager les livraisons rapides. Elle s'élève à 10 dinars le quintal pour le blé, valable jusqu'au 31 août 2024, et 10 dinars pour l'orge et le triticale, jusqu'au 10 juillet 2024.

De son côté, l'Office des Céréales bénéficie également d'une prime de stockage mensuelle pour couvrir les frais relatifs à la conservation des stocks de céréales issus de la récolte 2024. Le montant de cette prime est fixé à 1,539 dinars le quintal pour le blé dur, 1,243 dinars pour le blé tendre, et 1,086 dinars pour l'orge et le triticale.

De plus, les collecteurs de semences doivent verser des sommes spécifiques à l'Office des Céréales pour financer cette prime de stockage. Ces montants varient selon le type de céréale, avec des contributions allant de 6,517 dinars pour l'orge et le triticale à 9,238 dinars pour le blé dur par quintal.

En retour, l'Office des Céréales verse aux collecteurs une série de primes : prime de collecte, prime de stockage, et prime de transport. Ces primes sont calculées et distribuées en fonction des accords établis entre l'Office des Céréales et les collecteurs, avec la soumission des rapports mensuels avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent. Ce mécanisme vise à garantir une gestion transparente et efficace des céréales dans le pays.