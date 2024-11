Tunisie: Madouri annonce un nouveau programme de relance pour la Compagnie des phosphates de Gafsa

Dans le cadre de la séance plénière conjointe consacrée à la discussion des projets de budget de l'État et du budget économique pour l'année 2025, le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a dévoilé un plan ambitieux pour relancer la production de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG). Ce programme quinquennal, couvrant la période 2025-2030, s'articule autour de plusieurs initiatives stratégiques visant à restaurer la compétitivité du secteur et à assurer sa pérennité.

Parmi les mesures phares de ce plan, la reprise des activités de l'usine de Mdhila 2, un site clé pour la production de phosphate, et la relance des travaux de la laverie d'Oum el-Khcheb. De plus, le Chef du gouvernement a annoncé la programmation d'une deuxième ligne de production à Oum el-Khcheb, avec une capacité de 1,6 million de tonnes de phosphate par an. Ces investissements visent à augmenter la capacité de production et à répondre à la demande internationale, essentielle pour l'économie nationale.

Kamel Madouri a également souligné l'importance de lever les sit-in qui perturbent le bon fonctionnement de certaines installations, notamment à la laverie de Redayef. Selon lui, cette décision est cruciale pour restaurer progressivement le rythme de la production et permettre à la CPG de retrouver sa place dans le marché mondial du phosphate.

En parallèle, le Chef du gouvernement a mis en avant des prévisions économiques optimistes pour 2025, avec une croissance estimée à 3,2 %. Il a qualifié cet objectif de réaliste, fondé sur une série de facteurs favorables tels que la stabilité politique et institutionnelle, l'amélioration continue des performances économiques et la lutte contre la corruption. Selon lui, la mise en oeuvre de réformes en matière de transparence, d'intégrité des transactions et de lutte contre les inégalités entre acteurs économiques serait essentielle pour surmonter les défis persistants du secteur.