Maroc: Ouverture du 3ème festival national de la Marche verte à Al Mahbès

La 3ème édition du festival national de la Marche verte, organisée pendant trois jours par le conseil communal d'Al Mahbès sous le signe "Unité nationale : La consécration de la culture sahraouie hassani, un pilier de l'identité marocaine", dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte, s'est ouverte samedi soir.

Ce festival, dont la séance d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire d'Etat chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, du secrétaire d'Etat chargé de l'artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Hassan Saadi, du wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, et du gouverneur de la province d'Assa-Zag, Youssef Kheir, est une occasion pour mettre en valeur les grandes dimensions historiques de l'événement de la Marche Verte.

S'exprimant à cette occasion, M. Saadi a souligné que le secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire emploie 2,7 millions de citoyens, notamment les artisans de cette région qui contribuent au développement et à la préservation du patrimoine hassani, insistant sur la nécessité de soutenir cette catégorie pour l'amélioration de leurs conditions de vie et lui permettre de protéger ce patrimoine et ces trésors artisanaux.

Il a indiqué dans ce cadre que des conventions, portant sur un budget de 36 millions de dirhams, seront signées pour la création d'une "Maison de la tente" dans la commune d'Al Mahbès, la réhabilitation du complexe artisanal d'Assa, la création d'un centre de formation à l'artisanat et de la Maison de l'artisan.

De son côté, la présidente du conseil communal d'Al Mahbès, Fatiha Lamami, a souligné l'importance de cette manifestation, organisée dans le cadre des festivités marquant la commémoration de l'un des événements les plus marquants de l'histoire du Maroc.

Elle a ajouté que l'organisation de ce festival est l'aboutissement des efforts déployés par diverses institutions pour la consolidation des valeurs de citoyenneté et d'appartenance à la Nation parmi les générations montantes.

Le président du conseil provincial d'Assa Al-Zag, Rachid Tamek, a mis l'accent sur les acquis réalisés dans les provinces du sud du Royaume grâce aux grands chantiers lancés par SM le Roi Mohammed VI, dans les domaines de l'eau, du développement durable, des énergies renouvelables, de l'économie verte et de l'industrie.

La cérémonie d'ouverture du festival a été marquée par l'organisation d'un carnaval et d'une course de chameaux.

Le programme de cette manifestation, organisée avec le soutien de la province d'Assa-Zag, du conseil provincial, de la direction générale des collectivités territoriales et du conseil de la région Guelmim-Oued Noun, comprend également une foire des produits de l'artisanat et des produits du terroir ainsi que des soirées artistiques.