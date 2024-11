Tunisie: Lancement d'une campagne pour la plantation de 10.000 arbres dans les établissements de l'enfance

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a officiellement lancé ce dimanche au Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance de Mornag (gouvernorat de Ben Arous), une campagne nationale visant la plantation de 10.000 arbres dans les établissements de l'enfance à travers la Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la fête nationale de l'arbre et porte le slogan « Notre forêt vit grâce à nous... La Tunisie verte entre nos mains ».

Selon le communiqué du ministère, la campagne se poursuivra au cours des prochains mois, et sera l'occasion de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'environnement. Mme Jabri a encouragé les enfants à participer activement à la plantation et à l'entretien des arbres dans leurs établissements, tels que les clubs d'enfance, les jardins d'enfants publics et les centres intégrés. Elle a également appelé à renforcer les espaces verts dans ces structures et à impliquer davantage les enfants dans leur préservation.

La ministre a également visité plusieurs ateliers destinés aux enfants, qui abordaient des thèmes variés, notamment le moulage, le recyclage, la confection et l'entretien des jardins suspendus, ainsi que des ateliers de médias et d'animation radiophonique. Un sketch éducatif consacré à l'arbre et une exposition des produits réalisés par les enfants faisaient également partie des activités.

Par ailleurs, la crèche publique Lina Ben Mhenni à Ezzahra, dans le gouvernorat de Ben Arous, a accueilli une animation similaire ce matin, en présence des enfants et de leurs parents. Les activités comprenaient des chants en hommage à l'arbre, des ateliers de jardinage et de plantation, ainsi que des activités de coloriage, de découpage et de collage, toutes destinées à sensibiliser les enfants à l'importance de l'arbre.

La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du gouverneur de Ben Arous, Wissem Mraidi , et de représentants de la Direction générale des forêts.