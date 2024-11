Tunisie: Le ministre des Affaires étrangères souligne l'importance du partenariat russo-africain à Sotchi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, lors de la première conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique, l'importance des relations qui lient l'Afrique et la Russie à un moment où l'Afrique fait face à d'importants défis sécuritaires et économiques.

Lors de ce forum qui a ouvert ses travaux dimanche, à Sotchi, en Russie, le ministre a ajouté qu'il ne sera possible de relever ces défis qu'en exploitant, au mieux, les ressources humaines et naturelles dont le continent regorge, en s'appuyant sur ses propres capacités, en affirmant les éléments de sa souveraineté et en engageant des partenariats équitables fondés sur la complémentarité et les intérêts réciproques, dans le cadre de l'Agenda de l'Union Africaine pour « l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 », lit-on dans un communiqué du département.

« C'est dans cette perspective que réside l'importance du partenariat russo-africain, qui commence à se manifester à travers des projets communs novateurs dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie verte, de l'énergie, de la lutte contre les changements climatiques, et de la gouvernance électronique », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, précisant que « ce partenariat pourrait être efficace et durable s'il bénéficie du soutien du secteur privé, en harmonie avec les autorités publiques en Russie et en Afrique ».

Le ministre a saisi l'occasion pour saluer la coopération universitaire entre la Russie et l'Afrique, offrant une base solide pour ce partenariat qui ne fera qu'enrichir et renforcer davantage cette relation, tout en contribuant à la lutte contre la violence, l'exclusion, la marginalisation et la pauvreté, qui nourrissent le terrorisme.

Le ministre a aussi réaffirmé que la Tunisie, qui depuis son indépendance a contribué et continue de contribuer à de nombreuses opérations de maintien de la paix en Afrique ainsi qu'au renforcement des fondements de la sécurité et de la stabilité dans le continent, est prête à poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un développement durable, équitable et solidaire au profit de tous.

Il a souligné l'importance de l'action de la communauté internationale pour mettre un terme aux agressions brutales subies par le peuple palestinien résistant, pour lui permettre d'établir son État indépendant sur l'ensemble de son territoire avec pour capitale Al-Qods Al-Charif et pour mettre un terme aux agressions qui menacent l'unité nationale du Liban frère.

Le chef de la diplomatie tunisienne a, à cette occasion, tenu plusieurs rencontres avec ses homologues participant à cette conférence. Ces rencontres ont permis d'échanger sur les relations bilatérales avec leurs pays respectifs et de discuter des thèmes abordés lors de cet événement.