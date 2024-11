Burkina Faso: Untaani, le Rassembleur

L'Eglise famille de Dieu du Burkina a perdu, le samedi 9 novembre 2024 dans la capitale, l'un de ses bergers, en la personnede Mgr Jean Marie Untaani Compaoré, archevêque éméritede Ouagadougou, dans sa 91e année.

Mgr Jean Marie Untaani Compaoré a été ordonné prêtre, le 8 septembre 1962, avant d'être consacré et nommé évêque auxiliaire de Ouagadougou de 1973 à 1979, puis évêque du diocèse de Fada N'Gourma (Est), de 1979 à 1995. A Fada N'Gourma, il reçoit de la communauté diocésaine, le nom-programme de Untaani (Le Rassembleur). En 1995, il a succédé au cardinal Paul Zoungrana, comme archevêque de Ouagadougou, après l'admission de ce dernier à la retraite. Dès lors, il fut le Pasteur de l'Eglise-famille de Ouagadougou qu'il dirigea à la lumière de sa devise épiscopale : collaborantes fidei evangelii.

Au sein de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Jean-Marie Untaani Compaoré a assumé les responsabilités de président de la Conférence épiscopale Burbina-Niger, de 1989 à 1995, président de la Commission épiscopale des Moyens de communication sociale, président de la Commission épiscopale de l'enseignement, président de la Commission épiscopale de l'apostolat des laïcs et président de la Commission épiscopale pour les instituts religieux.

A la Conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest (CERAO), il a été président de la Commission épiscopale des affaires socio-caritatives de 1993 à 1998 et président des Commissions Episcopales de l'apostolat des laïcs et des religieux. Enfin, au niveau de l'Eglise universelle, Mgr Compaoré fut membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements depuis 2006.

Conformément au droit canonique, Mgr Jean-Marie Compaoré, alors âgé de 75 ans, a présenté sa démission au pape Benoît XVI, en 2008.

A la retraite depuis 2009, il aura consacré 47 ans de sa vie dont 36 ans d'épiscopat à l'Eglise famille de Dieu. Mgr Jean Marie Untaani Compaoré était reconnu pour son engagement envers les questions sociales, son travail en faveur de la paix et son rôle dans le dialogue interreligieux. Sa vie a été marquée par une volonté de servir les plus démunis et de promouvoir la justice sociale. « Je souhaite que Dieu me donne toujours la force de toujours aller de l'avant avec vous ... Merci à Dieu de m'avoir donné la grâce de rendre service à chacun et à la communauté », avait-il lancé à la messe d'action de grâce de sa retraite.

Né en 1933 dans le département de Loumbila, province d'Oubritenga, Mgr Jean Marie Untaani Compaoré a célébré en 2023 son jubilé de palissandre et le 50e anniversaire (jubilé d'or) de son ordination épiscopale, intervenue en 1973.