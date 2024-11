Tunisie: UST-CA (0-1) - Les Clubistes retrouvent le sourire

Mounir Rached n'est pas à blâmer après ce revers car son groupe manque tout simplement de jus, de constance et d'énergie. Quant à David Bettoni, cette victoire a forcément de quoi cimenter davantage le pacte avec les siens.

Entre une UST poussive jusque-là et un sérieux concurrent clubiste pour le titre, en dépit d'un coup accusé ces derniers temps, le tableau ainsi brossé ne valait que par la position des deux concurrents, leurs ambitions respectives et les moyens mis sur la table en amont pour valider le projet des uns et des autres. Sans omettre de rappeler au passage qu'en football, seule la vérité du terrain compte. De prime abord, si le CA s'est installé d'entrée, prenant le manche comme on dit, il a aussi buté sur le repli défensif des deux lignes aériennes de Tataouine, alors que la défense est restée statique.

Ce faisant, au fil des minutes, les joueurs offensifs de l'UST ont été souvent coupables du manque de compacité du bloc, un des principaux soucis tactiques récurrents de l'UST, par manque de souffle peut-être, de rigueur à l'entraînement, sûrement. Bref, avec un repli inégal mais une implication indéniable en première période, à défaut de se montrer très mobile, Tataouine a tenté de compenser ses errements et ses erreurs en tentant de transiter lors des rares passages à vide clubistes. Juste avant la mi-temps, ce qui devait arriver arriva. 48', l'axial libyen Ali Youssef débloque d'un coup de casque sur corner bien botté par Zemzmi, alors que quelques secondes auparavant, Wahid Tlili, d'un tir tendu, aurait pu scorer n'eût été la détente de Yeferni.

Rien de changé

On en restera là pour ce premier half et de retour de pause, on part sur la même tonalité, quoique les locaux aient été finalement décidés à piquer le CA dans leur fief du stade Nejib-Khattab. En fin de compte, rien ne bougera. Le scénario restera le même et l'UST aura manqué de créativité pour basculer de la possession au danger. Les changements de Bettoni, avec l'entrée de Sghaier, Glalech, Laabidi et Srarfi, ont donné plus de mouvement au jeu, mais c'était la même incapacité à trancher et à créer le danger. L'UST s'est même créé quelques occasions à la dernière minute sur balle arrêtée, mais Yefreni était aux aguets encore une fois.

Au final, Mounir Rached n'est cependant pas à blâmer car son groupe manque tout simplement de jus, de constance et d'énergie. Quant à Bettoni, cette victoire a forcément de quoi cimenter davantage le pacte avec les siens. Les trois points, c'est bon à prendre, mais il y a beaucoup à faire pour améliorer la phase offensive et éviter de se retrouver face au risque d'être rattrapé. La trêve est venue au bon moment pour Bettoni qui n'a pas encore trouvé son meilleur onze. Beaucoup à revoir, mais pour le moment, renouer avec la victoire est le fait à retenir pour ce CA qui conserve sa solidité défensive.

UST : Houssem Arbi, Iheb Khfacha, Bilel Mganem, Mohamed Jmai, Boubakar Diatta, Nadhir Abdenabi, Keita, Diakité, Wehid Timy, Mohamed Ali Hosni (Ounalli), Hosni Guezmir.

CA : Gaith Yefreni, Aziz Gherissi, Hamza Ben Abda, Ali Youssef, Oussema Shili, Ahmed Khalil, Moataz Zemzemi, Bilel Ait Malek, Philippe Kinzumbi (Bassem Srarfi), Hamza Khadhraoui (Adem Garrab), Kingsley Eduwo.