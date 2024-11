Tunisie: Le pays au cœur des discussions pour la création d'une zone de libre-échange avec la Russie

Le conseiller du président russe Vladimir Poutine, Anton Kobyakov, a révélé samedi que la Russie travaille activement à la création de zones de libre-échange avec quatre pays arabes d'Afrique, dont la Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre la Russie et le continent africain.

Lors d'une conférence de presse à l'occasion de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, Kobyakov a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les pays africains et la Russie, notamment dans les secteurs du commerce, des investissements et des infrastructures.

« Nous attachons une grande importance à l'approfondissement de notre collaboration avec les nations africaines, et nous cherchons à inclure les acteurs économiques russes dans la réalisation de projets d'infrastructure sur le continent », a-t-il déclaré.

Selon le site "arabic.rt", l'accord de libre-échange, actuellement en discussion avec plusieurs pays africains, pourrait devenir un moteur essentiel de la coopération économique entre la Russie et l'Afrique. "Les négociations avec la Tunisie, ainsi qu'avec l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, ont déjà commencé. Si cet accord venait à se concrétiser, il offrirait un accès privilégié aux marchés russes pour les produits tunisiens, tout en ouvrant des perspectives d'investissements russes en Tunisie, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures", ajoute la même source.

L'accent est mis aussi sur l'alignement des législations commerciales et d'investissement, avec des discussions également en cours avec d'autres pays africains comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Nigéria.

La Russie, de son côté, propose de renforcer son partenariat avec les pays africains au travers d'accords stratégiques dans des secteurs cruciaux tels que la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, ainsi que le secteur de l'énergie.

Kobyakov a également évoqué l'importance d'une coopération accrue en matière de sécurité et de stabilité sur le continent africain, soulignant que la Russie a déjà signé des accords de coopération militaire et technique avec 33 pays africains.