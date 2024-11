Tunisie: ESS - Dos au mur !

La défaite concédée devant l'EST n'a fait qu'empirer la situation. Mohamed Mkacher et ses joueurs sont, désormais, dos au mur. Ils n'ont plus le choix que de ramener un résultat positif de Bizerte.

Il est clair que Mohamed Mkacher n'a pu, jusque-là, trouver la bonne combinaison pour aligner un onze compétitif. Il est clair aussi qu'il y a un sérieux problème de vestiaire, ce qui explique les mesures disciplinaires qu'il a prises au début de la semaine en rétrogradant Mohamed Kanté et Oussema Abid chez les élites. Ceci dit, Mohamed Mkacher et ses joueurs sont, désormais, dos au mur. Ils n'ont plus le choix que de ramener un résultat positif de Bizerte, cet après-midi, histoire d'aborder la trêve sous les meilleurs auspices et en profiter pour colmater les brèches avant qu'il ne soit trop tard.

Kanté retrouve les seniors

Sur les deux joueurs rétrogradés chez les élites, Mohamed Mkacher a décidé de reprendre Mohamed Kanté qui s'entraîne de nouveau avec l'équipe première depuis jeudi. Ceci dit, l'infirmerie ne désemplit pas, ce qui complique davantage la tâche du coach étoilé. Avec les absences pour cause de blessure de Nassim Hnid, Fedi Ben Choug, Houssem Dagdoug, Aziz Jebali, Mokhles Chouchane et Yassine Ben Abdallah, le coach étoilé voit sa marge de manœuvre rétrécir considérablement. A Slaheddine Ghedamsi et les autres joueurs disponibles de redoubler d'efforts pour pallier les absences et ramener un point de Bizerte.