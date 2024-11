Gabon: Le mouvement ICOD sur le terrain en faveur du Oui au référendum

La campagne référendaire bat son plein à Libreville, comme à l'intérieur du pays. Dans la capitale gabonaise, les partisans du Oui et du Non, investissent le terrain. Le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) a choisi le porte à porte, aller vers les citoyens, dans les marchés, les quartiers pour les sensibiliser et les convaincre à voter en faveur du Oui au référendum qui a lieu le 16 novembre prochain. C'était les samedi et dimanche, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville.

Le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) a choisi l'option d'aller vers les populations pour des causeries. Le Village Bakota, le Château , marché d'Akanda chez maman Suzanne ont permis aux membres du mouvement, d'échanger citoyennement avec les populations rencontrées.

" Nous avons été bien reçus par nos concitoyens qui ont été réceptifs à notre message. Il était question pour nous, de les sensibiliser, d'expliquer le contenu de la nouvelle Constitution et pour quelle raison voter en faveur du Oui, le 16 novembre prochain. Le message est bien passé et nous leur avons dit d'aller chercher leurs cartes d'électeurs dans les mairies." a fait savoir Gwenaelle Simbi epse Marat-Abyla, membre du Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD).

Les commerçantes du marché d'Akanda chez maman Suzanne ont accueilli les membres dudit mouvement avec plaisir. Elles les ont même remerciés du fait pour eux d'être allées vers elles, dans leur lieu de travail. " J'avoue n'avoir pas lu le projet de cette nouvelle Constitution. Avec les explications de mes enfants, je comprends mieux et j'ai des raisons d'aller voter pour le Oui, ce 16 novembre. Et d'ailleurs, je passerai prendre ma carte d'électeurs ce lundi pour accomplir mon devoir de citoyenne responsable ce dimanche." dit fièrement une maman commerçante.

Pour Gwenaelle Simbi epse Marat-Abyla et son équipe, les causeries de proximités se poursuivent jusqu'au dernier jour de la campagne. "C'est un devoir civique, citoyen, nous apportons notre pierre pour bâtir ce pays qui est nôtre. Le Oui doit l'emporter au bonheur des Gabonaises et des Gabonais qui ont soif du développement de cette belle nation" a t-elle fini par conclure, invitant les uns et les autres à voter massivement en faveur du Oui, ce 16 novembre 2024.