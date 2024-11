Tunisie: Clôture du Programme Tacir au Kef et à Semmama - Un coup de projecteur sur les initiatives régionales

Les 12 octobre et 2 novembre derniers, les régions de Semmama (Kasserine) et du Kef ont accueilli les événements de clôture du programme Tacir, marquant l'aboutissement de 18 mois d'accompagnement intensif visant à promouvoir l'innovation culturelle, l'inclusion et l'entrepreneuriat local. Ces deux événements ont permis de mettre en lumière les nombreuses actions, formations et projets portés par Tacir en partenariat avec les acteurs régionaux et les bailleurs de fonds.

A Semmama : Une aire de jeux pour enfants et une résidence documentaire

Le Centre culturel des arts et métiers de Semmama a célébré la création d'une aire de jeux unique en son genre, conçue en collaboration avec la communauté locale à travers trois ateliers participatifs. Ce nouvel espace pour enfants, financé par les composantes Tacir-Archi et Tacir-ECO, a été construit avec des matériaux locaux et recyclés, tout en s'inspirant des jeux traditionnels de la région, modernisés pour l'occasion. Cette démarche, axée sur la co-conception, vise à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté locale.

En parallèle, une résidence documentaire intitulée Regards croisés a offert à cinq jeunes de Semmama l'opportunité de concrétiser leurs idées de films documentaires. Grâce à cet encadrement, les participants ont pu développer leur approche cinématographique en intégrant les techniques d'écriture et de réalisation. Les films produits sont actuellement en phase de post-production et témoignent de la créativité et des talents émergents de la région.

Au Kef : Formations et résidences artistiques pour la jeunesse

L'événement de clôture au Kef a mis en avant les résultats de six formations, totalisant 24 jours, qui ont permis à 82 jeunes de se former dans des domaines variés, comme le montage vidéo, la stratégie de communication digitale, le design graphique et l'animation 3D, ainsi que le podcasting et le personal branding. Ces formations, complétées par trois ateliers de co-création en design graphique et UI/UX, ont renforcé les compétences des jeunes du Kef dans les métiers créatifs et numériques. Sous la direction des Ateliers «Sud-Ecriture», une résidence d'écriture pour courts-métrages a réuni cinq jeunes talents, leur permettant de développer leurs scénarios. Par ailleurs, dans le cadre de la composante Tacir Innov, les participants des cohortes Né Well ef #1 et #2, ainsi que ceux de Tunis, ont pu bénéficier d'un boot camp commun, favorisant le réseautage et l'échange de compétences.

Tacir : Un programme d'innovation culturelle pour l'inclusion

Le programme Tacir, dont l'implémentation dans chaque région a débuté par la création de Tacir'Labs --espaces d'incubation avec des équipements adaptés-- s'est déroulé sur une période de 16 mois. À travers l'organisation de créathons, de sessions de pré-incubation de trois mois et d'un programme d'incubation de six mois, Tacir a offert aux jeunes une structure de soutien pour concrétiser leurs projets innovants.

Chaque cycle de formation et d'incubation a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes dans les régions à faible revenu, tout en mettant un accent particulier sur l'inclusion des jeunes vulnérables et la promotion de l'égalité des genres dans l'accès à l'entrepreneuriat culturel.

Des perspectives d'avenir pour l'entrepreneuriat culturel en régions

Les démo days, organisés dans les deux régions, ont permis aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets aux partenaires et bailleurs, favorisant leur visibilité et leur intégration dans le tissu entrepreneurial régional.

Les études de capitalisation menées dans le cadre de Tacir permettront également d'évaluer l'impact du programme sur l'employabilité des jeunes et le développement économique régional.

Les événements de clôture au Kef et à Semmama témoignent de l'engagement de Tacir envers le développement culturel et entrepreneurial régional, en mettant la créativité et la collaboration au cœur de sa démarche. Ce programme, au-delà des compétences acquises par les bénéficiaires, laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir des jeunes talents dans les régions du Kef et de Semmama.