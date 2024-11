Tunisie: USM - Toutes voiles dehors

Renverser le CSS pour monter davantage dans la hiérarchie, les Bleus en ont forcément les moyens.

Sur la même ligne que le CA qui partage avec elle la même position sur le podium, l'USM tentera de capitaliser cet après-midi à la réception du CSS, un adversaire qui ne perd pas depuis trois rondes, mais qui ne gagne pas non plus. Le CSS est, toutefois, un onze coriace qui sait garder toute sa sérénité dans les grandes occasions. D'ailleurs, si l'on remonte aux deux derniers chocs disputés par les Sfaxiens, face au leader béjaois et quelque temps auparavant face à l'outsider clubiste africain, l'on note que l'équipe sfaxienne dispose de constantes inaltérables, comme sa rigueur défensive, et ce, en dépit du fait que l'attaque peine à carburer.

Les gars du Ribat sont donc prévenus, le CSS tentera de frapper un grand coup au Mustapha Ben Jannet aujourd'hui. Cet après-midi donc, l'occasion est propice aux Monastiriens pour bondir davantage au classement. En clair, les Bleus peuvent même prétendre au leadership si les astres sont alignés en fin de journée. Renverser le CSS pour grimper au sommet, les Bleus en ont les moyens et espèrent. En attendant, l'implacable vérité du terrain sera juge.

Dans la continuité

Et si c'était eux les nouveaux «gros bras » du championnat ? Dans le sillage de l'OB et de l'ESZ, les Monastiriens peuvent jusque-là valider leur pré-bilan. Invincible en sept journées de L1, l'USM a aussi battu l'ESS, l'UBG, EGSG et la JSO, ne concédant le nul que face au CA et l'ASG hors de ses bases.

De quoi placer le curseur encore plus haut à présent ? Un fait est certain, les Bleus mettent en place des choses sur le terrain et l'adhésion des joueurs est totale avec un gardien qui fait des arrêts quand il faut, des attaquants capables de marquer quand la situation l'exige, une défense solide et solidaire, bref, un onze qui met beaucoup d'intensité dans ses trois secteurs.

Aujourd'hui donc, l'USM n'est plus seulement un sérieux outsider qui lutte pour les places d'accessit, mais une équipe rompue au haut niveau, un ensemble qui vise le titre. En clair, l'USM affiche clairement ses ambitions et son projet s'est progressivement étoffé en attendant que l'équipe soit au final à la hauteur des espérances placées en elle. Après l'opération-séduction qui se concrétise depuis quelque temps sur le terrain et le vent d'optimisme qui s'ensuit, place désormais au décollage et à l'envol grâce à ce savant dosage, cette alchimie ou l'expérience des Harzi, Orkuma et consorts et au service de la jeunesse des Rayen Besbes et autre Louay Trayi. Quid enfin du onze pressenti pour croiser le Club Sportif Sfaxien cet après-midi ?

Pas de chambardement annoncé, mais de la continuité avec devant le gardien Abdesslem Hlaoui, les Fabrice Zeguei, Malek Miladi, Fourat Soltani, Mahmoud Ghorbal, le capitaine Orkuma, Moez Hadj Ali, Ousmane Diané, Ahmed Jafeli, Aymen Harzi et l'international Hazem Mastouri. Un onze usémiste redoutable au révélateur d'un CSS tenace. Les paris sont lancés en attendant de constater de visu si l'USM peut à nouveau s'appuyer sur son autorité et sa force tranquille pour prendre davantage de galon, et pourquoi pas, basculer dans une autre dimension...