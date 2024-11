Tunisie: Ministère de l'Agriculture - Des mesures exceptionnelles pour protéger la filière de l'huile d'olive

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a dévoilé une série de mesures exceptionnelles pour soutenir la filière de l'huile d'olive, un pilier stratégique de l'économie tunisienne.

À travers l'Office National de l'Huile (ONH), le gouvernement lance une opération d'achat d'huile d'olive sur l'ensemble du territoire tunisien, dans le but de garantir aux producteurs des prix en adéquation avec les niveaux internationaux et locaux. Ce dispositif, conçu pour renforcer la résilience des agriculteurs et des acteurs de la chaîne de valeur, répond à une conjoncture marquée par des fluctuations de prix à l'échelle mondiale et locale.

Dans un communiqué rendu public samedi soir, le ministère précise que cette opération d'achat s'inscrit dans un plan plus large d'assistance aux producteurs.

Parmi les mesures annoncées, figure la mise en place d'un programme de financement destiné au stockage de l'huile d'olive. Ce programme se déploiera notamment en cas de baisse prolongée des prix sur le marché intérieur, permettant ainsi aux producteurs de préserver leurs récoltes sans subir une dévalorisation immédiate.

Ce dispositif est complété par une prolongation de trois mois du délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires de pressoirs, offrant une marge de manœuvre aux acteurs du secteur dans une saison où les prévisions de récolte s'annoncent records.

L'ONH a également annoncé que sa capacité de stockage disponible, répartie sur les centres régionaux, sera mise à la disposition des producteurs et des agriculteurs. Cette initiative permet d'optimiser la conservation des quantités d'huile d'olive, répondant ainsi aux besoins de stockage accrus dans le cadre d'une récolte attendue en forte hausse par rapport aux années précédentes.

Afin d'assurer un suivi rigoureux et de prévenir toute difficulté pouvant perturber la saison, le ministère de l'Agriculture a créé une cellule de suivi permanent. Cette structure sera chargée de surveiller l'ensemble des opérations de récolte, de transformation, et de commercialisation de l'huile d'olive, en coordination avec les différentes structures concernées. La cellule travaillera également en synergie avec les comités régionaux de suivi, afin de faciliter la gestion des éventuels obstacles logistiques ou techniques qui pourraient survenir au cours de la saison.

"Dans la continuité des orientations du président de la République, ces mesures visent à protéger et à renforcer la filière oléicole, tout en assurant une gouvernance efficace et une lutte résolue contre les pratiques spéculatives et monopolistiques qui pourraient déstabiliser le marché", ajoute la même source, tout en soulignant qu'il est impératif que tous les acteurs adoptent une approche positive à chaque étape de la chaîne de production et de valorisation de l'huile d'olive, pour préserver cette richesse nationale qui contribue à l'essor économique et social du pays.