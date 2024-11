Tunisie: Mes Humeurs - Une ville, une valeur

Ces jours-ci, je me trouve dans la ville de Rimini en Italie, dans le cadre de la Foire Ecomondo, le plus grand rendez-vous de l'environnement et de l'écologie.

La ville de Rimini est, à mon sens, l'une des plus belles d'Italie, elle brille par son urbanisme «exceptionnel», des bâtiments à une échelle humaine, pas plus de 2 étages ( à part la zone balnéaire où sont situées les prestigieuses enseignes hôtelières) et un gratte-ciel, connu de tous les habitants ; de la verdure partout, des parcs, des terrains de sport et des routes larges où le piéton circule paisiblement et le cycliste a ses pistes. Soit !

Le sujet de cette humeur se rapporte surtout à la valorisation des symboles, parmi les personnages de cette ville, il y en a un qui fait la fierté de tous les administrés de la province ( et de l'Italie) connu mondialement : le cinéaste Federico Fellini.

Quatre oscars pas moins, une reconnaissance de tous les professionnels et amateurs du métier et une réputation que peu d'artistes ont obtenue.

A part l'empereur romain Octave Auguste, le maître absolu de Rome (45 av J.C), à qui une statue et un cours ( corso d'Augusto) sont dédiés, Rimini, la ville balnéaire qui double de population en été, n'a pas de nombreuses personnalités à présenter sur la scène internationale.

La ville met en avant et de la meilleure manière son artiste-cinéaste: Fellini est partout présent, un musée lui est dédié, sa maison natale est ouverte toute l'année au public, un parc Fellini est édifié dans la zone balnéaire, attenante au parc la via Guilleta Massina (la femme du cinéaste), au fond du corso Augusto se trouve le fameux cinéma Fulgor dont les murs sont tapissés de photos de films célèbres (La Dolce vita, Amarcord, etc) en plus du musée et de sa tombe au Cimetière monumental

Mais ce n'est pas fini, il y a beaucoup de commerces, des bars, des marchands de tabac, de librairies... qui portent le nom de Fellini.

Naturellement, il y a bien d'autres qualités dont se prévaut la ville, mon propos n'est pas seulement d'ajouter des descriptions et des éloges, mais d'attirer l'attention de nos autorités (nationales et régionales) sur la valorisation de nos personnages célèbres ( artistes, écrivains, poètes, etc). A ma connaissance, il y a des dizaines de rues qui portent des numéros, pour quelles raisons ? Les remplacer par des noms leur donnerait plus de sens et... de valeur.