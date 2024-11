Tunisie: EST-ASG (2-1) - Ce n'était pas cher payé !

S'ils avaient voulu et poussé encore plus en deuxième mi-temps, les "Sang et Or" auraient pu réaliser un score large.

Après avoir mis fin à la période de doute grâce à la nette victoire au clasico à Sousse, on s'attendait à ce que l'Espérance confirme son élan en alignant la passe de deux face à l'ASG. Les joueurs "sang et or" étaient, d'ailleurs, particulièrement motivés puisque le match s'est déroulé sous le regard attentif du nouveau coach, Laurenius Reghecampf, présent dans les tribunes.

Ce qu'on n'attendait pas par contre, c'est que la veille du rassemblement de l'équipe nationale, Amanallah Memmiche soit l'auteur d'une erreur anodine qui a permis, d'ailleurs, à l'ASG de revenir dans le match. Une erreur sur laquelle le portier de l'EST et de l'équipe nationale doit méditer, car décidément, il est sur une courbe descendante depuis un certain temps déjà, cumulant des fautes, non pas de débutant, mais de quelqu'un qui a tout simplement l'esprit ailleurs. En témoigne l'action qui a amené le but d'égalisation de l'ASG : suite à un coup franc, Memmiche laissa la balle lui glisser entre les mains. Il n'en fallait pas plus à Mohamed Camara pour la loger directement dans des filets vides (34').

Un but d'égalisation qui aurait pu compliquer la tâche à des "Sang et Or" qui avaient fait, pourtant, une bonne entame de match. La force tranquille, les hommes de Skander Kasri ont pris le temps de prendre leurs marques sur le terrain et imposer progressivement leur rythme.

Sans trop forcer, les Espérantistes se sont frayé petit à petit un chemin menant à la cage d'Abdelkedar Chwaya, en variant le jeu, tantôt sur les couloirs, tantôt à partir du centre avec pour chef d'orchestre Houssem Tka.

Youssef Belaili, lui, prenait le relais pour peser lourdement sur la défense gabésienne. D'ailleurs, c'est lui qui a été à l'origine de la première grosse occasion du match quand, servi par Tka, il prit le temps de dribbler les défenseurs axiaux avant de servir d'une talonnade Ben Hmida dont le tir est dégagé par le portier gabésien (15').

La deuxième occasion du match, créée quatre minutes après, a été la bonne : Sasse, parti sur la gauche, servit Rodrigues, à son tour de servir Tka qui rata sa position de tir avant de rattraper la balle sur la dernière ligne. Il sert alors à la droite sur un plateau Raed Bouchniba qui, d'un joli tir cadré et puissant, ouvrit la marque (19').

Maâcha, un nom à retenir !

Et comme un quart d'heure après, Memmiche a offert l'opportunité à l'adversaire d'égaliser, le match est revenu à la case départ, mais pas pour longtemps. Car si Memmiche est en train de dérailler du bon chemin, un autre jeune "sang et or", Koussay Maacha est conscient de l'opportunité que lui a offerte Skander Kasri en le titularisant. D'abord, en prenant l'initiative, subtilisant la balle au portier gabésien quand il voulait la dégager, mais son tir passa légèrement à côté (29').

Maâcha est revenu à la charge au moment où l'équipe avait le plus besoin de lui. Alors que le rythme baissa d'un cran après le but d'égalisation de l'ASG et qu'il ne restait qu'une petite minute avant la fin du temps réglementaire de la période initiale, il donna de nouveau l'avantage à l'Espérance, signant par là même un joli bu: il a pris le temps de contrôler son ballon, dribbla les défenseurs adverses avant d'adresser un tir puissant et croisé, logeant la balle dans la lucarne (44').

En deuxième mi-temps, les "Sang et Or" ont totalement dominé les débats face à un adversaire gabésien qui, à part le but de Camara, n'a pas montré grand-chose face au champion en titre.

Pour l'ASG, la note aurait pu être plus salée. Heureusement pour les Gabésiens, le gardien de but, Abdelkader Chwaya était dans un grand jour, effaçant deux buts tout faits. D'abord à la 67' en dégageant le retourné de Belaïli, puis trois minutes plus tard quant il dévia en corner un puissant tir de Sasse au deuxième poteau (70').

N'empêche, les "Sang et Or" auraient pu tout de même marquer deux autres buts au moins au vu des nombreuses occasions créées, rien que par Youssef Belaili, qui était prêt à scorer plus d'une fois. Cela dit, l'essentiel a été fait et Skander Kasri a réussi à dégripper la machine, balisant le terrain comme il faut pour Laurenius Reghecampf.

EST : Memmiche, Meriah, Jelassi, Ben Hmida, Bouchniba, Ogeblu, Tka, Sasse (El Ayeb 85'), Belaili (Mokwana 89'), Maacha (Bouguerra 63') et Rodrigues (Kada 85').

ASG : Chwaya, Ben Amar, El Hileli, Maatougui, Salem, Gasmi, Ben Amor (Abdelkarim 85'), Ahoudo (Selmi 73'), Boulila (Mansour 63'), Moukuba (Massassi 85') et Camara (Naffati 85').