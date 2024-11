Tunisie: CAB - Sous pression

Les Cabistes ont préparé le match de cet après- midi contre l'ESS dans une ambiance crispée...

Les Cabistes sont plus que jamais dans l'obligation de gagner. Le fait d'évoluer devant leur public augmente davantage la pression sur eux. Seule une victoire pourra apaiser la tension ambiante autour du Stade 15-Octobre pour la trêve à venir. En effet, il y a urgence à voir, enfin, les camarades de Allalah remporter leur premier succès de la saison. Ils seront, à cette occasion, soutenus par des supporters acquis totalement à leur cause. Seulement entre vouloir et pouvoir, il y a tout un monde d'autant qu' ils affrontent un adversaire qui n'est guère mieux loti.

Dans pareille situation, il ne leur reste plus que de se surpasser pour piéger leurs vis-à-vis. L'entraîneur sait que la partie ne sera pas de tout repos comme on peut l'imaginer. Il a dû, durant la semaine, axer son travail non seulement sur l'animation offensive qui reste le talon d'Achille du CAB de ce début de saison mais également il s'est attelé avec tout son staff de remonter le moral à ses joueurs d'où une préparation mentale conséquente. Tout l'effectif «jaune et noir», conscient de la responsabilité qui l'attend , s'est dépensé à fond pendant les séances d'entraînement et a montré sa volonté de rompre avec le signe indien qui lui colle à la peau !

Retour de Abdou Seydi

La défense cabiste enregistre tout à l'heure le retour de son axial Abdou Seydi, suspendu le week-end passé contre l'ESZ. Il sera d'un renfort appréciable à la formation du CAB. Contre l'ESS, Sami Gafsi ne disposera pas de tout son effectif pour diverses raisons, mais il saura présenter un onze capable de faire la différence.

On verra, en principe, Guessmi et Bouallegui occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense encadrant par là-même Seydi et Allalah alors que Akermi jouera dans une position plus avancée pour soutenir Konte dans la récupération du ballon.

Devant, Sami Gafsi devra savoir jongler avec les joueurs disponibles pour constituer sa ligne d'attaque. En effet, Aymen Amri, suspendu et Momar Diop Seydi pas tout à fait rétabli de sa blessure seront les grands absents de ce rendez-vous important. L'entraîneur alignera dans ce compartiment de jeu Balbouz et Aloui voire Cissoko ou Othmani pour suppléer leurs camarades attaquants. On tranchera suivant la forme de chacun et de la stratégie adoptée. On peut penser, au vu du classement des deux équipes, que le match sera indécis jusqu'au bout et malheur au perdant !