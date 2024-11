Algérie: Monde arabe - Signature d'accords de coopération et d'échange entre organisations scoutes

Alger — Le mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA) a signé, samedi, des accords de coopération avec l'Organisation Arabe du Scoutisme et le Mouvement général des Scouts et Guides de Libye, dans le but de renforcer le partenariat et les échanges entre les organisations scoutes.

A cette occasion, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a signé avec le Secrétaire général de l'Organisation arabe des Scouts, Hany Abdulwahab Mohamed Abdulmonem, un accord portant sur l'organisation en Algérie du sixième Forum arabe des louveteaux et jeannettes, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad.

Hamzaoui et son homologue libyen, Abdelmadjid Khadraoui, ont signé un protocole d'exécution de l'accord conclu à Tripoli entre les SMA et le Mouvement général des Scouts et Guides de Libye, ainsi qu'un accord de jumelage entre la section nationale des Doyens (SMA) et le Mouvement général des Scouts et Guides de Libye.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est félicité de la signature de ces accords, estimant qu'elles sont "de bon augure pour la jeunesse arabe en général et algérienne en particulier".

De son côté, le Commandant général des SMA a souligné que ces conventions s'inscrivaient dans le cadre de la préparation du 6e Forum, prévu en décembre prochain en Algérie, mettant en avant l'importance des échanges entre les associations scoutes arabes et le renforcement des liens de coopération entre les jeunes arabes.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation arabe du scoutisme a salué la tenue en Algérie des différentes activités scoutes arabes, étant "un phare en matière de scoutisme".

Le secrétaire général du Mouvement scout libyen a salué, pour sa part, la coopération entre les SMA et leurs homologues libyens, laquelle, a-t-il dit, est ancrée dans "l'histoire commune des deux pays frères".