Algérie: AG élective de la Fédération algérienne de judo - Réélection de Yassine Selini pour un nouveau mandat olympique

Alger — Yassine Selini a été réélu à la tête de la Fédération algérienne de judo (FAJ) pour un nouveau mandat olympique (2024-2028), lors de l'assemblée générale élective, tenue samedi au siège du Comité olympique et sportif algérien à Ben Aknoun (Alger).

Sur un total de 57 voix exprimées, Selini, seul candidat à sa propre succession avec une liste composée de 11 membres, dont quatre suppléants, a recueilli 55 voix "oui" contre 2 voix "non".

Parmi les projets "importants" que le président de la FAJ prévoit de mettre en place durant son nouveau mandat olympique, il a mentionné la révision et la modernisation des lois de l'instance, en adéquation avec les principes de bonne gouvernance, l'application de la transparence financière, la préparation de rapports réguliers et leur mise à disposition des membres du bureau exécutif, afin d'assurer une gestion responsable des ressources.

Concernant l'arbitrage, Selini a exprimé son intention de "mettre en place des valeurs pour l'arbitrage", en formant et qualifiant régulièrement les arbitres, car peu d'entre eux restent actifs sur la scène.

Il a aussi encouragé les jeunes judokas à se former dans ce domaine pour garantir un renouvellement et une participation efficace aux compétitions internationales, tout en appelant les arbitres nationaux à apprendre l'anglais pour pouvoir participer aux stages internationaux.

Le président de la fédération a également souligné l'importance de développer les qualifications des entraîneurs et des encadreurs, en les formant continuellement avec la coopération d'experts internationaux, en participant à des stages et des séminaires internationaux, et en modernisant les méthodes d'entraînement grâce aux nouvelles technologies.

Pour renforcer les équipes nationales de judo, la fédération travaillera à la détection des judokas algériens résidant à l'étranger, en intégrant des athlètes ayant un parcours international diversifié.

Selini a ajouté qu'il est désormais essentiel de tisser des liens solides avec l'association des judokas algériens en Europe, notamment avec environ 30 entraîneurs exerçant hors du pays.

Concernant le sport scolaire, Selini a précisé que l'une de ses missions est de "veiller à l'élaboration d'un programme de détection des jeunes talents dans les écoles et garantir leur participation à des compétitions sportives internationales", en coopération avec le ministère de l'Education nationale et celui de la Jeunesse et des Sports, pour promouvoir la pratique sportive dans les établissements scolaires, y compris la mise en place de programmes et de créneaux d'entraînement adaptés pour les jeunes sportifs, dans le but d'ancrer les valeurs sportives.

Le président réélu s'est également engagé à augmenter le nombre de centres d'entraînement (dojo) et à les rendre accessibles dans plusieurs régions du pays, notamment celles manquant d'infrastructures sportives, permettant ainsi à un large éventail de la population de pratiquer le judo et de le découvrir.

Composition du Bureau Fédéral pour le mandat olympique 2024-2028 :

Yassine Selini - Président

Nacer Ouarab - Membre

Khaled Wenouf - Membre

Hafid Bouhela - Membre

Issa Ben Warth - Membre

Hamid Chaâlal - Membre

Zoubida Bouyacoub - Membre

Sid Ahmed Betteoui - Membre

Djamel Sahli - Membre

Sofiane Katcha - Membre

Abdelrahmane Dellal - Membre

Abdelkader Mazzour - Membre

Ben Ali Zedk - Suppléant

Adel Belkadi - Suppléant

Younes Bouasida Mahmud - Suppléant

Khaled Brahimi - Suppléant.