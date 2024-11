Maroc: Une rencontre à Fès met en avant les significations profondes de la Marche verte

Fès — Une rencontre, organisée le week-end à Fès à l'initiative de l'association Fès Saiss pour le développement culturel, social et économique, a mis en avant les significations profondes et les dimensions historiques de la glorieuse Marche verte.

Au cours de cette conférence, l'écrivain et journaliste Seddik Maaninou, qui a vécu cette épopée de l'histoire du Royaume, a évoqué la préparation de cet événement jusqu'à l'annonce officielle par feu SM Hassan II du lancement de la marche pacifique pour la récupération du Sahara marocain.

Il a relevé que le succès de cet événement dépendait de deux éléments fondamentaux : le premier était le caractère secret dans la préparation et le deuxième concernait la bonne et minutieuse préparation de l'aspect logistique (transport, alimentation, communication...), ajoutant que le 6 novembre 1975 a été une journée historique et une grande épopée nationale à laquelle ont participé 350.000 volontaires, hommes et femmes, qui se sont arrêtés à quelques mètres des forces militaires espagnoles stationnées au Maroc.

Il a noté que cette marche pacifique a abouti, quelques jours après son organisation, à des négociations à Madrid, au terme desquelles l'Espagne a annoncé son retrait du Sahara marocain.

Le journaliste a également souligné que la marche verte constituait une étape forte pour mettre en valeur la riche diversité civilisationnelle et culturelle marocaine, à travers des chants et les costumes traditionnels de chaque région, comme l'ont constaté les correspondants des différents médias internationaux qui ont assuré la couverture de l'événement.

Le programme de la manifestation culturelle a été marqué par un hommage à cet écrivain-journaliste et une dédicace de certains de ses livres qui témoignent de cette épopée historique, en plus de la projection d'un film documentaire sur la Marche verte.

Le président de l'association de Fès Saïs pour le développement culturel, social et économique, Hassan Slighoua, a souligné, de son côté, que la Marche verte a permis l'unification du Maroc, du nord au sud, et de tous les Marocains sous une seule bannière et sous le règne d'une monarchie légitime et forte.

Il a ajouté que le Maroc, après l'épopée de libération menée par feu SM Mohammed V, qui a libéré le pays du colonialisme en 1956, puis la deuxième épopée menée par feu SM Hassan II pour libérer les provinces du sud, vit aujourd'hui une troisième épopée sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour réaliser le progrès et la prospérité du Royaume.