Maroc: Salon International du Livre - Le Gouverneur de l'Emirat de Sharjah reçoit M. Mohamed Mehdi Bensaid

Sharjah — SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil supérieur de l'État des Émirats arabes unis (EEAU) et gouverneur de l'Emirat de Sharjah, a reçu dimanche le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui dirige la délégation marocaine participant à la 43ème édition du Salon International du Livre de Sharjah (SIBF).

A cette occasion, ils ont rappelé la force et la pérennité des relations entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis, sous la conduite avisée des dirigeants des deux pays Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis.

M. Bensaid a félicité l'Emirat de Sharjah pour l'excellente organisation du Salon internationale du livre de Sharjah, un événement culturel majeur en raison du grand prestige et qui, à chaque nouvelle édition, renforce son statut international avancé.

Et de souligner que toutes les dispositions ont été prises pour faire de la participation du Maroc, invité d'honneur de cette édition, une contribution exceptionnelle, qui aspire à laisser une empreinte positive et à donner au livre sa valeur de porteur de la culture marocaine.

De même, M. Bensaid a rappelé que l'Emirat de Sharjah a lancé une révolution culturelle depuis des décennies, en tant que choix stratégique visant à construire l'être humain, de sorte qu'il est devenu aujourd'hui un centre culturel, non seulement pour les EEAU, mais pour le monde entier, ce qui est une source de fierté pour tous.

Le ministre a salué, au nom du Maroc, la coopération culturelle et artistique entre les deux pays, qui a accumulé un bilan riche en réalisations et en échanges, et qui devrait connaître encore plus de développement et de prospérité.

Suite à cette rencontre, marquée par la présence notamment de la présidente du Conseil d'administration de l'autorité de Sharjah pour le livre, SA Cheikha Bodour Bint Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, de l'ambassadeur du Maroc auprès des Émirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, un dîner en l'honneur de la délégation marocaine a été organisé par le gouverneur de Sharjah.

Le programme du Maroc en tant qu'invité d'honneur comprend, entre autres, des rencontres mettant en lumière la coopération culturelle Maroc-Émirats arabes unis et l'industrie du livre au Maroc, ainsi que des échanges avec d'éminents intellectuels marocains, notamment des philosophes, des écrivains, des critiques, des universitaires ainsi que des écrivains et des poètes.

Monté au Centre Expo de Sharjah, le pavillon permet au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4.000 titres de 25 maisons d'édition marocaines y sont exposés.