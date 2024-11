Afrique: Ethiopian Airlines - Célébration de la livraison du premier A350-1000 d'Afrique

Le 8 novembre à Toulouse, Ethiopian Airlines et Thales ont célébré la livraison du premier A350-1000 de cette compagnie aérienne, qui est également le premier en Afrique à être équipé du système de divertissement à bord (Ife) Avant Up de Thales, à la pointe de la technologie.

Selon un communiqué de presse, cela marque le début d'une nouvelle ère de divertissement en vol pour les passagers d'Ethiopian Airlines. Le partenariat entre Thales et Ethiopian Airlines remonte à plus d'une décennie. En intégrant les dernières technologies et capacités grand public à ses avions A350-1000 avec Avant Up de Thales, la compagnie aérienne améliorera l'expérience de ses passagers.

«Le système Avant Up inclut des écrans Optiq 4K Qled Hdr conçus pour offrir une expérience de visionnage en vol immersive, avec une qualité d'image inégalée et plus d'un milliard de couleurs vibrantes. Les passagers navigueront à travers le riche catalogue de divertissements en utilisant l'interface utilisateur intuitive de Thales. Son écran Optiq, doté de deux connexions Bluetooth et du Wi-Fi intégré permettra aux passagers de jumeler leurs appareils avec l'écran tout en rechargeant leurs téléphones et ordinateurs portables grâce à la solution primée de gestion de l'alimentation Pulse de Thales. Ils arriveront ainsi à destination divertis, complètement rechargés et détendus », explique-t-on.

Le système offre une large gamme de services et applications numériques qui permettent à Ethiopian de configurer de manière unique et d'améliorer en permanence l'expérience de ses passagers.

« Fidèles à notre héritage de pionnier de la technologie aéronautique en Afrique, nous sommes ravis que notre A350-1000, le

premier du genre en Afrique, soit équipé du système de divertissement à bord (Ife) Avant Up de Thales, ce qui constitue également une première dans l'industrie aéronautique mondiale. Le fait de franchir ces deux étapes en même temps a doublé notre satisfaction et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer à nouveau avec Thales InFlyt Experience », a déclaré Mesfin Tasew, directeur général d'Ethiopian Airlines Group.

« Chez Thales, nous sommes fiers de notre collaboration durable avec Ethiopian et nous sommes ravis de voir notre système Avant Up voler sur le premier A350-1000 en Afrique. Nous nous réjouissons d'étendre cette collaboration et de créer de nouvelles opportunités pour offrir des expériences exceptionnelles à Ethiopian et à ses passagers », a déclaré Niels Steenstrup, Directeur général de Thales InFlyt Experience.