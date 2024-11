Guinée: Vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution - 'C'est comme faire le baptême d'un enfant qui n'est pas né'

Le conseil national de la transition (CNT) a lancé officiellement mercredi dernier, la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Des membres du CNT sont actuellement à l'intérieur pour cette activité.

Ce samedi 09 novembre 2024, Mohamed Lamine Kamissoko du RPG Arc-en-ciel s'est longuement exprimé sur ce sujet à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire de cette formation politique.

Pour cet ancien député et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel, cette démarche du CNT cache quelque chose qui n'est pas bon pour le peuple.

"Je me demande pourquoi faire du bruit autour d'un brouillon. C'est ce que le monde n'arrive pas à comprendre. Je ne crois pas que les magistrats eux-mêmes, spécialistes en la matière, je ne crois pas, si eux-mêmes comprennent quelque chose dans ça. Nous pensons que s'ils finissent leur avant-projet de la nouvelle constitution, ils vont faire déjà un projet, ils vont soumettre à l'ensemble des forces vives. Ils vont soumettre le projet, et c'est à nous de le valider. C'est à nous de dire ce qui est dit dans ce projet, nous sommes d'avis. C'est à nous de dire qu'on n'est pas d'avis. Et nous disons à nos milliers et milliers de citoyens, de militants et responsables, nous leur disons, ce qui est dans le projet, nous ne sommes d'accord. Ou alors, ce qui est dans ce projet n'arrange pas la République de Guinée. Dans ce cas, nous devons rejeter systématiquement ce projet-là. Moi je pense, quand ça sera soumis pour analyse, c'est comme ça les choses doivent se passer normalement. Mais autour d'un brouillon qui n'est même pas devenu d'abord un projet, on fait le baptême d'un enfant qui n'est même pas né. Ça, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Cette démarche cache quelque chose qui n'est pas bien pour le peuple", a-t-il indiqué.