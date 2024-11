Tunisie: Expatriés - Rafia retrouve la lumière

Hamza Rafia a de nouveau livré une prestation satisfaisante en Série A.

Si le milieu offensif de Lecce a partagé les points avec Empoli 1-1, il a aussi su tirer son épingle du jeu. Rafia a été titulaire tout au long du match et a constitué un des maillons forts de son équipe. Il a notamment touché le ballon 79 fois, avec un taux de réussite des passes de 91% (43 passes abouties sur 47). Bon technicien, il a réussi un dribble et fourni des passes en profondeur. Il a brillamment disputé les 4 dernières rencontres, notamment face à Naples, avec des notes individuelles satisfaisantes, ce qui dénote sa forme du moment. Lecce est à 1 point du premier non relégable, Genoa.

Ben Ouannes se distingue

En ligue turque, Mortadha Ben Ouannes s'est encore distingué avec une passe décisive pour Kara à la 50e en faveur de Kasimpasa. Il a cédé sa place à la 80e et les siens n'ont pu éviter la défaite 1-2 face à Kayserispor.

Talbi solide dauphin

Lorient et Montassar Talbi restent dauphins du Paris FC en Ligue 2 française. Les Merlus ont signé une victoire face à Guingamp 3-1 avec un match intégral pour Talbi, placé à gauche dans un schéma avec 3 défenseurs et porté sur l'offensive en 3-4-3. Quant à Amine Cherni, sociétaire de Laval, tenu en échec par Bastia 2-2, ce n'est pas la joie avec un joueur qui cire le banc pour la 3e fois de suite. Coach Frapolli ne lui a pas encore fait signe...

Coup de mou pour Ben Slimane ?

En football, ça peut aller très vite. Après une belle série en Championship, Norwich a mordu la poussière face à Bristol 0-2. Le milieu offensif Anis Ben Slimane n'a pas fait la différence et a dû céder sa place à 3 minutes de la fin. 6e match sans victoire pour les Canaris. Entré à la 58e minute face à Watford, le milieu de Oxford United, Idris El Mizouni, n'a pu empêcher la défaite des siens sur le score de 1-0. Plus bas en League One (D3), Samy Chouchane a participé aux 20 dernières minutes du match nul précieux ramené de Birmingham par Northampton Town sur le score de 1-1.

Mathlouthi enchaîne

Pour la nouvelle saison du championnat d'Egypte, Zamalek et son défenseur central Hamza Mathlouthi ont démarré fort avec une 2e victoire consécutive à Smouha 0-2. Seifeddine Jaziri, qui a disputé les 10 dix dernières minutes du match inaugural, n'est pas apparu sur la feuille de match. L'attaquant d'Al Masry, Fakhreddine Ben Youssef, 33 ans, a quant à lui disputé son 2e match de suite avec 58 minutes de jeu lors du nul vierge face à Gouna FC. Autre attaquant encore muet après deux journées, Rafik Kabou de Enppi n'a disputé que les 25 dernières minutes lors de la défaite face à Pyramids 1-2.

La confirmation Sahli

L'ex-étoilé Wajdi Sahli continue de s'affirmer en Europe. Il a disputé 68 minutes lors de son 9e match pour une performance de qualité avec le FC Györ, face à la lanterne rouge Debreceni et un point du nul arraché (2-2). Le club hongrois reste sur une série de 8 matchs sans défaite en championnat.