Tunisie: USM-CSS (1-1) - Un nul équitable

L'USM rate le coche et reste au pied du podium. Le CSS grapille un point, se hissant à hauteur de la JSO.

Quasiment invulnérable jusque-là, à défaut d'être foudroyant en L1, l'USM de Mohamed Sahli avait forcément abordé son choc contre le CSS avec appétit et quête de victoire. A son tour, le CSS d'Alexander Santos n'avait plus droit à l'erreur, et se devait de frapper un grand coup à l'extérieur, pour continuer d'y croire. Les deux équipes ne cachaient donc pas leurs ambitions, et le leitmotiv était d'ailleurs le même de part et d'autre, soit valider pour se pérenniser à terme.

Place à la tournure des évènements à présent, avec un objectif sfaxien de faire renaître la passion, et des aspirations de magnitude et d'éclat, côté monastiérien. De l'intensité et des duels engagés à volonté durant le premier quart d'heure. Box to box comme on dit dans le jargon du sport roi, les deux onze ne sont pas là pour subir mais pour marquer et valider. Pas de quoi se régaler, ni de se réjouir, cela dit, avec deux places fortes dos à dos à la mi-temps.

On reste sur notre faim pour le moment. Ce qu'on a vu augurait un nul blanc pour le match tellement il n'y avait pas de tempo. L'USM, poussée par Harzi et l'intenable Mastouri en pointe, avait été légèrement meilleure, mais sans être percutante. on en reste là avant de regagner les vestiaires.

Le CSS jusqu'au bout

De retour de pause, à peine quelques minutes de jeu, et voilà que le néo-international Hazem Mastouri débloque le score (52') en reprenant une balle renvoyée par Dahmen avec un tir décroisé bien logé dans les filets. Il permet alors aux Bleus de désormais mener à la marque. Le match s'emballe, le CSS avance d'un cran, mais l'USM ne recule pas pour autant, profitant des espaces laissés. Les minutes défilent, alors que Santos lance Fabien, Cristo, et Haboubi en vue d'apporter davantage de punch à l'équipe. Coaching payant, puisque Mohamed Dhaoui remettra les pendules à l'heure vers la 80' d'une reprise foudroyante, à ras de terre.

Enfin, ce joueur montre quelque chose de bien par rapport aux attentes.Tout est à refaire pour les gars du Ribat, alors que le CSS n'est pas pour autant rassasié. Vers la fin cependant, l'USM pousse et aurait même pu forcer son destin sur un ballon anodin de Harzi dégagé en dernier ressort par Dahmen. Au final, l'USM rate le coche et reste au pied du podium. Le CSS grapille un point, se hissant à hauteur de la JSO. La série des matches nuls se poursuit pour les joueurs de Santos.

USM : Abdessalem Hlaoui, Mahmoud Ghorbal, Fabrice Zeguei, Malek Miladi, Youssef Herch, Moses Orkuma, Moez Haj Ali, Aymen Harzi, Osmane Diane, Ahmed Jaffali, Hazem Mastouri.CSS : Aymen Dahmen, Rayan Derbali, Haythem Laayouni, Kouamé Koffi Constant, Hichem Baccar, Pedro (Mohamed Dhaoui), Firas Sakkouhi, Gaoussou Traoré (Hazem Hadj Hassan), Achraf Habbassi (Fabien Winley), Rubin Hebaj (Aman Allah Haboubi), Barakat Hmidi (Moussa Konté).