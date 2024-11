Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 8e Journée - L'ESS respire, l'USM piétine

Après quatre journées ponctuées de deux défaites et deux matchs nuls, les Etoilés renouent avec la victoire à Bizerte. L'USM, elle, a perdu deux points à Monastir.

Les Etoilés voient, enfin, le bout du tunnel. En déplacement, hier, à Bizerte, les Sahéliens ont, en effet, remporté une étriquée mais ô combien précieuse victoire sur le score de 2-1. Slaheddine Ghedamsi a ouvert la marque pour l'ESS à la 26'. Un ascendant qui a été conforté par Ghofrane Naouali au début de la seconde mi-temps, précisément à la 52'.

Vers la fin de la rencontre et alors que les Etoilés pensaient être bien partis pour remporter une nette victoire, les Cabistes ont réduit le score par le biais de Abderraouf Othmani (78'), mais ils en sont restés là et leurs hôtes ont fini par l'emporter.

Et l'ESS de renouer avec la victoire après quatre journées ponctuées de deux défaites et deux matchs nuls. Une victoire venue à point nommé au moment où le championnat connaît une mini-trêve à l'occasion de la journée Fifa de novembre. Le coach étoilé, Mohamed Mkacher, profitera d'ailleurs de la trêve pour tenter de remettre de l'ordre dans la maison.

A noter que la victoire remportée hier à Bizerte est la première de la saison ramenée de l'extérieur par les Étoilés. La première victoire de la saison de l'Etoile a été remportée à domicile devant l'UST lors de la 3e journée du championnat. En bas du tableau, deux confrontations, ASS-EGSG et ESM-USBG se sont soldées par des résultats nuls, un but partout. EGSGafsa semble donc retrouver son équilibre et grignote un point précieux d'un terrain difficile, Soliman. De nombreux clubs sont logés en bas du tableau, même si l'UST était hier soir seule lanterne rouge. On a jusqu'à l'ASG (8 points) un groupe qui lutte pour s'éloigner de la zone du danger.

L'ESZ, nouveau leader

Le grand bénéficiaire de cette 8e journée est incontestablement l'ESZ qui s'est installée confortablement dans le fauteuil de leader avec 19 points au compteur et ce, après avoir délogé l'OB à la faveur de la victoire remportée sur le score de 2-1. L'OB se voit rétrogradé à la troisième place du classement avec 17 points, derrière le CA qui retrouve son fauteuil de dauphin avec 18 points au compteur. A Monastir, l'USM et le CSS ont fait match nul, un but partout. Un nul inutile pour les deux qui avaient besoin des trois points. Encore une trêve, la troisième d'affilée à cause des éliminatoires de la CAN. Quand on commence à trouver un début de rythme, on revient à la case départ presque.