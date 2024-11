Tunisie: Intelcia intensifie son expansion au pays et vise un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025

Le groupe marocain Intelcia, spécialisé en relation client, poursuit sa croissance internationale avec de nouvelles implantations stratégiques. Après s'être récemment implanté au Brésil, Intelcia a inauguré au cours des six derniers mois des plateformes en Tunisie, en Égypte, ainsi qu'un siège au Portugal. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie ambitieuse qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2025.

Créé il y a 24 ans par Karim Bernoussi et Youssef El Aoufir, Intelcia est aujourd'hui une multinationale présente dans 19 pays, avec plus de 40.000 collaborateurs. L'entreprise, initialement une startup comptant 200 employés, a presque quadruplé son chiffre d'affaires au cours des cinq dernières années. Elle vise désormais à se hisser parmi les dix plus grands acteurs mondiaux de l'outsourcing.

La nouvelle plateforme tunisienne, située à Tunis, s'étend sur 6.000 m² et marque un investissement conséquent du groupe dans le pays. En Égypte, Intelcia a ouvert un centre au Caire doté de 800 postes de travail, offrant des services en anglais, italien et allemand pour répondre aux besoins de clients internationaux. Ces nouvelles implantations, qui représentent des investissements de plusieurs millions d'euros, traduisent la volonté d'Intelcia de renforcer ses infrastructures dans la région et d'accompagner la croissance de sa clientèle.