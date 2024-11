Algérie: Kharfi met en exergue à Shanghai les réalisations du pays sur les plans socioéconomiques

Alger — La présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rabéa Kharfi, a pris part aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), tenus à Shanghai (Chine), où elle avait mis en exergue les réalisations de l'Algérie sur les plans socioéconomiques, se félicitant du progrès enregistré par le pays dans les domaines de l'habitat, de l'enseignement et de la santé, a indiqué, dimanche, un communiqué du Conseil.

A cette occasion, Mme Kharfi a souligné l'importance du renforcement des contacts entre l'Association et ses membres en vue de développer l'échange d'expertises et des bonnes pratiques, ajoute la même source, relevant que cette session a vu la présentation, le débat et l'adoption du rapport annuel et du rapport financier de l'Association, outre l'examen de la coopération entre l'Association et l'Organisation internationale du travail (OIT) et la coopération avec le Conseil économique et social des Nations-Unies.

En marge de l'Assemblée générale, la présidente du CNESE a tenu une réunion avec le vice-président du Conseil économique et social chinois (CESC), avec lequel elle a évoqué "les perspectives d'avenir de la coopération notamment dans le domaine de l'innovation technologique, qui représente une priorité pour le Conseil algérien, étant en phase avec la politique de l'Algérie de diversification de l'économie", saluant "le rôle de la Chine dans le domaine du développement économique".

Mme Kharfi a également examiné avec la délégation russe les moyens du renforcement de la coopération et de l'échange entre l'Algérie et la Russie "pour faire face aux défis économiques et sociaux des deux pays".

Il a également été convenu d'intensifier la coopération et de coordonner les efforts à travers des plateformes de travail communes pour renforcer la coopération entre les pays du Sud et contribuer aux initiatives régionales visant à réaliser le développement durable, selon la même source.

A cette occasion, Mme Kharfi a affirmé "l'engagement du CNESE à promouvoir la coopération avec ses partenaires internationaux et à élargir son rôle au sein des organisations internationales qui soutiennent le dialogue et la concertation".

La présidente du CNESE a représenté l'Algérie à la 4e table ronde entre l'Union des conseils économiques et sociaux africains (UCESA) et les institutions similaires et le Conseil économique et social chinois (CESC).

Lors de cette rencontre, Mme Kharfi a présenté la vision de l'Algérie, appelant "à une réforme du système financier mondial conforme aux spécificités des pays du Sud", soulignant que l'Algérie aspire à un système plus inclusif et transparent, pour être un véritable moteur de développement socioéconomique durable".

Après avoir souligné la nécessité de renforcer l'autonomie économique de l'Afrique et de réduire sa dépendance excessive aux importations, Mme Kharfi a plaidé pour "une action mondiale fondée sur le principe +des responsabilités communes mais différenciées+", insistant sur l'impératif de fournir le financement adéquat à l'Afrique pour s'adapter aux changements climatiques, et de respecter les engagements des pays développés envers le Fonds vert pour le climat (FVC)".

Mme Kharfi a, en outre, réaffirmé "la conviction de l'Algérie que la coopération internationale fondée sur ces principes est le chemin vers un monde plus juste et prospère pour tous".

A rappeler que les travaux de la table ronde ont été clôturés par l'adoption d'une déclaration conjointe, qui traduit "l'engagement des participants à poursuivre cette coopération sur la base du respect mutuel, de la justice et des avantages communs", selon la même source.