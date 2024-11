Algérie: SNTF - Lancement prochain d'un vaste programme pour l'acquisition de trains

Alger — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) envisage de lancer un vaste programme pour l'acquisition de matériel ferroviaire de différents types afin de répondre aux exigences des projets en cours et futurs visant à étendre le réseau national et renforcer le raccordement entre les wilayas, indique un responsable de la société.

Dans un entretien à l'APS, le directeur du contrôle de gestion à la SNTF, Sofiane Aibeche, a fait état de l'élaboration d'un programme "de large envergure" pour l'acquisition de matériel ferroviaire de différents types (locomotives de grande puissance, wagons de transport de voyageurs, trains autorails, autorail à grande vitesse, wagons pour transport de marchandises, locomotives de manœuvre), s'inscrivant dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui s'étend jusqu'en 2035.

Une enveloppe financière de 378 mds da a été allouée à ce programme, selon le responsable qui a précisé que les autorités publiques ont approuvé son financement par étapes.

La première phase prévoit l'affectation d'un montant de 138 mds da pour l'acquisition de 400 wagons de transport de voyageurs, et de locomotives, ajoute M. Aibeche.

La SNTF avait lancé, récemment, un appel d'offres international dans le cadre de son plan d'investissement précédent, pour l'acquisition de six autorails composés de six wagons par train, "ce qui offrira des places supplémentaires aux voyageurs, en plus d'augmenter le nombre de dessertes quotidiennes".

Cet appel d'offres comprend également l'acquisition de 12 locomotives pour le transport de voyageurs et de marchandises, afin de combler le déficit enregistré dans le nombre de locomotives et résultant de l'augmentation du nombre de lignes assurées par la société, selon le responsable, soulignant que l'acquisition de ce type de locomotives à double usage (transport de voyageurs/transport de marchandises) offrira à la société une flexibilité en termes d'exploitation, notamment avec l'augmentation enregistrée de la quantité de marchandises transportée par train au cours des deux dernières années.

Dans ce contexte, le responsable a rappelé le bond qualitatif enregistré par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) en

2023 en matière de transport de marchandises, précisant que les quantités transportées avaient dépassé les 5 millions de tonnes et devraient atteindre "5,6 millions de tonnes d'ici fin 2024, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière".

S'agissant du renforcement de la sécurité à bord des trains, il a précisé qu'en raison des agressions ciblant les trains et les infrastructures de base et parfois les employés et agents de la société, il a été décidé d'installer des caméras de surveillance sur les lignes ferroviaires, une opération qui ciblera, dans une première étape, les points noirs à l'instar de la ligne Alger-Blida avant de s'étendre à l'ensemble du réseau national.

D'autre part, la SNTF prévoit l'installation, au niveau de ses gares, de distributeurs automatiques de billets (tickets) à travers tout le territoire national, pour éviter les files d'attente au niveau des guichets et simplifier aux citoyens les transactions quotidiennes.

Cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre de la généralisation de la numérisation, s'appuiera sur des distributeurs de fabrication locale, pour soutenir les industries nationales et s'aligner sur la politique des pouvoirs publics visant à réduire la facture d'importation. "Un prototype de distributeur vient d'être développé par une entreprise publique spécialisée dans les appareils dédiés aux transactions financières. Il sera acquis et exploité en fonction des besoins de la société", selon le responsable.

A cela s'ajoute, le projet du billet unique, qui est en cours de concrétisation sous la supervision d'une commission multisectorielle au niveau du ministère des transports et de l'Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU), ce qui permettra aux voyageurs "de se déplacer avec un seul billet de transport, à travers les différents moyens de transport public (métro, train, tramway, télécabine, et bus Etusa) à Alger, et de renforcer la performance du système de transport public".

En vue d'améliorer la qualité du service public fourni à ses clients, la STNF a lancé dernièrement un service de réservation électronique pour les grandes lignes, qui sera d'abord adopté sur la ligne Alger - Oran - Alger, avant sa généralisation sur l'ensemble des lignes à l'avenir.

Selon le responsable, la société a mis en place un programme "pour la réhabilitation de 82 gares ferroviaires de transport de voyageurs", outre "le lancement d'une étude de réaménagement intégral de huit (8) grandes gares à Alger, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Skikda, Annaba, Chlef, et Ain Temouchent, Aibeche a, par ailleurs, annoncé "l'entrée prochaine en service d'une cellule d'écoute dédiée aux voyageurs pour notamment recueillir leurs plaintes et leurs doléances", ajoutant que des sessions de formation sont actuellement organisées au profit des employés de la société, chargés de l'accueil et de l'orientation des clients".