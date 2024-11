Algérie: Salon Tasshiil - Le financement islamique en tête des offres des exposants

Alger — Le financement islamique vient en tête des offres des exposants participant au Salon "Tasshiil", spécialisé dans les crédits, le leasing et l'investissement, qui s'est clôturé, dimanche, au Palais des expositions (Safex).

Organisé du 7 au 10 novembre, le salon a connu la participation de près d'une cinquantaine d'exposants représentant des établissements bancaires et financiers, des entreprises, des startups et des incubateurs.

Les différents exposants ont proposé des formules de financement conformes à la Charia islamique, variant entre celles destinées à l'investissement et celles consacrées à la consommation, outre les offres des compagnies d'assurances Takaful.

Dans ce cadre, M. Mehdi Siari, représentant d'"ABC Bank" a souligné que les offres de financement islamique proposées par son établissement constituent "le service le plus demandé par les clients, d'autant plus que la banque propose une nouvelle formule de financement, consistant en l'acquisition de véhicules et leur vente par facilité sous forme de "Mourabaha", en vue de satisfaire les clients".

A l'instar des autres banques participantes, "ABC Bank" propose des crédits conformes à la charia islamique, destinés au financement de l'achat, de l'ameublement ou de la rénovation de logement, ainsi que des crédits pour les investisseurs dans différents secteurs.

Le Salon a également vu la participation d'entreprises industrielles ayant mis à profit le développement du financement islamique des projets afin de proposer des produits et des services destinés à l'investissement, à l'image de l'entreprise privée Jemmy Industry, qui fabrique localement des kiosques ambulants sur tricycles.

Le gérant de l'entreprise, Djamel Eddine Aissani, a affirmé que la participation au Salon avait pour objectif de monter que "l'investissement ne fait plus face à aucune contrainte en Algérie, car les produits proposés par l'entreprise sont disponibles et adaptés aux besoins des personnes souhaitant investir, les formules de financement accordés par l'Etat pour encourager l'investissement et les offres de financement islamique que proposent les différents acteurs facilitent l'accès au monde de l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes".

Une délégation de l'APN visite le Salon

Le dernier jour du Salon a été ponctué par la visite d'une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), composée d'une vingtaine de députés et conduite par le vice-président de l'APN, Souleyman Zerkani, qui a indiqué, dans une déclaration à la presse, en marge de la visite, que "ce Salon a donné une bonne impression, qui reflète la contribution du secteur financier à l'économie nationale et la promotion de l'investissement".

Il a, également, insisté sur le rôle du Salon "Tasshiil 2024" dans "la diffusion de la culture de l'investissement et la contribution au développement local, notamment parmi les jeunes, outre la promotion du produit national à grande échelle".

Lors de leur visite aux différents pavillons du Salon, les députés ont affiché un intérêt pour les moyens à même d'étendre les activités des banques et des compagnies d'assurances algériennes à d'autres pays, ainsi que pour le financement des start-up et la couverture des risques auxquels elles sont confrontées, outre l'encouragement de la finance islamique et du financement islamique, en particulier ceux destinés à l'agriculture.

Les députés ont exhorté les représentants des compagnies d'assurances à encourager la culture de l'assurance dans la société par tous les moyens, les appelant à participer aux débats qui se dérouleront au Parlement en prélude de la révision de la loi relative aux assurances, notamment en ce qui concerne l'assurance agricole et industrielle.