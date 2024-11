Maroc: Guelmim-Oued Noun - 3,5 MMDH d'investissements dans des projets de la politique de la ville et de l'habitat

Les investissements mobilisés pour la mise en oeuvre des programmes relatifs à la politique de la ville et de l'habitat dans la région de Guelmim-Oued Noun ont atteint 3,5 milliards de dirhams (MMDH), a affirmé le secrétaire d'État chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim.

M. Benbrahim a indiqué, lors de la séance d'ouverture samedi à Al Mahbès du 3ème festival national de la Marche verte, que le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville a lancé, en partenariat avec plusieurs secteurs gouvernementaux, de nombreux programmes structurants dans la région de Guelmim-Oued Noun, avec des investissements qui s'élèvent à près de 2,312 MMDH, auxquels le ministère contribue à hauteur de 866 millions de dirhams (MDH).

Il a ajouté que ces importants investissements portent notamment sur des projets de réhabilitation et de développement urbain des différentes villes et centres ruraux, notamment le programme de développement régional de Guelmim-Oued Noun, le programme de préservation de la médina de Guelmim, ainsi que les programmes de réhabilitation urbaine des villes d'Assa, Zag, Sidi Ifni et Lakhsass.

Concernant la mise en oeuvre des programmes relatifs à l'habitat dans la région, M. Benbrahim a relevé que le total des investissements sont estimés à 1,207 MDH, auxquels le ministère a contribué avec plus de 1,180 MDH, précisant que ces investissements concernent la réalisation de plusieurs programmes, dont le programme « retour et unité » (1999-2005), le nouveau programme d'habitat et d'urbanisme pour les provinces du sud (2007-2015), les projets du nouveau programme de développement des provinces du sud (2016-2021), en plus d'autres projets relatifs à la lutte contre le logement non décent et ceux programmés dans la province d'Assa-Zag.

Le secrétaire d'Etat à l'Habitat a ajouté que son département oeuvre actuellement, avec le conseil régional de Guelmim-Oued Noun, pour la réalisation du programme pilote de réhabilitation et de développement du centre de Mir Left, dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère visant à développer une nouvelle approche d'intervention au niveau des centres ruraux émergents.

M. Benbrahim et le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire, Lahcen Saadi, avaient inauguré et lancé, samedi dans les communes d'Assa et Al Mahbès (province d'Assa-Zag), plusieurs projets de développement, à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte.

Les deux ministres ont également présidé la cérémonie d'ouverture du 3ème festival national de la Marche verte, qui est organisée pendant trois jours par le conseil communal d'Al Mahbès sous le signe : «Unité nationale : La consécration de la culture sahraouie hassani, un pilier de l'identité marocaine », dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte.