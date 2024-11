Algérie: Compagnons et amis du défunt Rachid Mekhloufi saluent sa carrière de sportif et d'ambassadeur de la cause nationale

Alger — Des compagnons et amis du moudjahid et ancienne légende de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN), ont salué, les qualités et le parcours du regretté Rachid Mekhloufi, décédé à l'âge de 88 ans et inhumé dimanche au cimetière d'El Alia.

C'est dans une ambiance empreinte de tristesse que des compagnons et amis du défunt Mekhloufi ont évoqué sa lutte contre le colonisateur français en tant que joueur de football, en énumérant ses qualités, ses principes de vie et ses valeurs révolutionnaires depuis sa jeunesse comme footballeur dans de nombreux clubs français.

Rachid Mekhloufi fut "un ambassadeur exceptionnel" qui avait à l'époque contribué à faire connaître la Révolution de libération et la cause nationale à travers ses incommensurables sacrifices et dévouement au service de l'Algérie, inspirant de nombreux jeunes qu'il avait formés.

Profondément touché par la perte de l'un des fils loyaux de l'Algérie, le moudjahid Mohamed Maouche, compagnon du défunt au sein de l'équipe de football du FLN, a déclaré: "Aujourd'hui, je suis très attristé par la disparition de mon frère de lutte pour l'indépendance de l'Algérie".

"Feu Mekhloufi avait milité au sein de l'équipe du FLN et a beaucoup donné pour l'Algérie, notamment dans le domaine du football. Il fut l'ambassadeur du peuple et de la Révolution algérienne à l'étranger. Son nom restera inscrit dans l'Histoire. Qu'Allah lui accorde Sa sainte miséricorde et l'accueille en Son vaste paradis", a-t-il poursuivi.

Emu, son fils, Mohamed Salim Mekhloufi, a dit: "le regretté était et restera une icône dans le cœur de tous les Algériens. Je remercie le peuple algérien et l'Etat algérien pour leur soutien en cette épreuve douloureuse".

De son côté, l'ancien international, Salah Assad, a déploré la perte par l'Algérie d'une figure révolutionnaire emblématique dans la lutte contre le colonisateur français, d'un footballeur exceptionnel et un ambassadeur de son pays, déclarant : "Je le connais depuis l'âge de 16 ans, en tant qu'éducateur et joueur de haut niveau... Il a toujours été là pour nous soutenir, nous encourager et nous inculquer l'amour de la victoire. C'est grâce à lui que j'ai pu atteindre les sommets dans le football. Il nous a légué des principes et des valeurs qui resteront gravés dans l'esprit des générations futures.".

Le moudjahid Mahmoud Ben Ghazou, qui le connaissait depuis son enfance, a quant à lui, déclaré : "Il a élevé haut les couleurs de l'Algérie dans de nombreuses occasions sous la bannière du FLN et a fait entendre la voix de sa cause juste. En ce moment de deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances et nos plus profonds sentiments de compassion à sa famille".

A noter que l'inhumation a été marquée par la présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, des membres du Gouvernement, ainsi que des membres de la famille et des compagnons de lutte du défunt, des présidents de clubs de football, des sportifs et une foule nombreuse de citoyens.