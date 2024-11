Tunisie: Visite inopinée du président de la République au domaine agricole de Enfidha - Une enquête sera ouverte pour détournements des fonds publics

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'Arbre, le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier matin dimanche 10 novembre au domaine agricole d'Enfidha, propriété de l'État tunisien (Office des Terres Domaniales).

Le Président de la République a inspecté l'ensemble de ce complexe foncier, qui comprenait autrefois des parcelles destinées aux cultures fourragères, aux légumes et aux arbres fruitiers, en plus de dizaines de milliers d'oliviers ainsi que des installations pour l'élevage de volailles, de bovins et de moutons, et une station de conditionnement et d'emballage de produits destinés à l'exportation.

Le Président a constaté les dégâts et la dégradation systématique qui ont affecté le domaine d'Enfidha et toutes ses installations, les transformant en ruines. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour établir la responsabilité de toute personne impliquée, selon la justice, dans le détournement des fonds publics et dans l'exploitation abusive du travail des ouvriers.

Ensuite, le Chef de l'État s'est rendu au théâtre de la ville de Sousse, où il a également observé la dégradation continue qu'il subit depuis des années. Cette situation est due à des études « scientifiques » inadaptées et au manque de suivi nécessaire. Le Président a donné des instructions pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais, notant les nombreuses lacunes dans les études, ainsi que des actes de pillage et de vandalisme. Il a également relevé la longueur des procédures, qui ont transformé ce lieu censé être un théâtre en un repaire de corruption, de voleurs et de consommateurs de drogues.