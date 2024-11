Séminaire des éminents conférenciers Kofi Annan 2024 - Le président irlandais appelle à une action urgente sur la crise climatique et à une réforme de la dette pour soutenir le développement de l'Afrique

announcement

Dans un vibrant discours prononcé à l'édition 2024 des éminents conférenciers Kofi Annan, le président irlandais Michael D. Higgins a souligné le besoin urgent d'une collaboration mondiale pour s'attaquer aux crises interdépendantes des changements climatiques, de la dette croissante et de l'insécurité alimentaire en Afrique.

« Le Nord global est responsable de 92 % des émissions de dépassement, c'est-à-dire des dommages causés par le dérèglement climatique », a souligné M. Higgins. « Les énergies renouvelables du Sud global reçoivent 40 fois moins de financements publics que le secteur des combustibles fossiles », a-t-il poursuivi.

Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement et président de son Conseil d'administration participait également à cette conférence hybride, organisée par l'Institut africain de développement du Groupe de la Banque africaine de développement, ainsi que Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président de la Banque chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances. Victor Oladokun, conseiller principal du président pour la communication et l'engagement des parties prenantes, était le maître de cérémonie.

« Grâce à cette plateforme, nous honorons la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, aujourd'hui disparu », a déclaré M. Adesina. « Sa profonde compréhension des questions internationales, du multilatéralisme pour favoriser le développement, le soutien aux petits exploitants agricoles africains pour asseoir la sécurité alimentaire du continent, reste une source d'inspiration pour des millions de personnes », a déclaré M. Adesina.

Le président Higgins a détaillé les défis urgents auxquels l'Afrique est confrontée, en particulier l'escalade de la crise de la dette. « Rien qu'en 2024, l'Afrique devrait payer 163 milliards de dollars au titre du service de la dette, contre 61 milliards de dollars en 2010 », a-t-il déclaré. « Le service de la dette dépasse de deux tiers les dépenses sociales en Afrique et dans les pays à faible revenu... En raison de la crise de la dette, des enfants meurent de faim... la planète brûle et l'extrême pauvreté augmente », a-t-il déploré.

Le président irlandais a également souligné le grave déficit de financement climatique pour les pays touchés, notant que les contributions actuelles du Nord global en faveur des pays frappés par les changements climatiques restaient largement insuffisantes.

En ce qui concerne l'insécurité alimentaire, M. Higgins a révélé des statistiques accablantes : « La moitié des plus de huit milliards d'habitants de la planète sont considérés comme souffrant de malnutrition [...]. En Afrique, plus d'un milliard de personnes peinent à s'offrir un régime alimentaire sain », a-t-il indiqué soulignant que les conflits sont devenus le principal facteur de l'insécurité alimentaire qui affecte 135 millions de personnes dans vingt pays.

Le président irlandais a appelé à une réforme systémique globale, car « les cadres actuels d'allègement de la dette ne fonctionnent tout simplement pas ». Il a proposé de plafonner le service de la dette à 15 % des recettes pour les pays qui ne sont pas sur les marchés des capitaux, une mesure qui pourrait potentiellement permettre à l'Afrique subsaharienne d'économiser au moins 97 milliards de dollars par an pour des programmes sociaux et environnementaux vitaux.

M. Adesina a rendu hommage au président Higgins pour son engagement de longue date en faveur du développement de l'Afrique, soulignant que son travail en Afrique couvre une période de plus de 50 ans. Il a également souligné l'engagement de l'Irlande à hauteur de 35 millions d'euros pour la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement et sa contribution de 6 millions d'euros à l'adaptation aux changements climatiques par le biais du Fonds pour les changements climatiques en Afrique. « L'Irlande a officiellement rejoint le Groupe de la Banque africaine de développement en tant que 81e actionnaire en avril 2020 et s'est révélée être un soutien engagé de l'Afrique », a déclaré M. Adesina.

Lors du dialogue qui a suivi leurs interventions, M. Higgins et M. Adesina ont souligné que les petits exploitants agricoles africains peuvent être compétitifs à l'échelle mondiale lorsqu'ils bénéficient d'un soutien adéquat -- un point puissamment illustré par une anecdote concernant la transformation du Malawi, qui est passé du statut de bénéficiaire de l'aide alimentaire à celui d'exportateur après avoir mis en oeuvre de vastes programmes de soutien aux exploitants agricoles. « L'exportation de matières premières sous leur forme brute est la voie de la pauvreté, et la création de valeur ajoutée est l'autoroute qui mène à la richesse », a souligné M. Adesina.

M. Urama a souligné l'importance de ces discussions dans l'élaboration des stratégies de développement de l'Afrique. « Alors que nous sommes à mi-chemin de la réalisation du développement durable en Afrique, nous devons continuer à innover, à collaborer et à repousser les limites pour trouver des solutions qui permettent de renforcer les capacités des générations futures », a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 2006, la Série de séminaires d'éminents conférenciers Kofi Annan a accueilli d'éminents dirigeants mondiaux, dont les anciens présidents Kenneth Kaunda (Zambie), John Agyekum Kufuor (Ghana) et Festus Mogae (Botswana), ainsi que des prix Nobel tels que Leymah Roberta Gbowee, Wangari Maathai, Joseph Stiglitz et Esther Duflo.