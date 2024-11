Le livre renvoie au processus historique qui a permis le « passage des habitants de ce pays, dominés par une puissance étrangère, réduits au statut de sujets, divisés en une mosaïque de communautés en lutte les unes contre les autres, soumis à une société traditionnelle et patriarcale, à celui d'individus constitués en Etat-Nation souverain, acteurs, auteurs de leur vie, citoyens libres».

«La Révolution tunisienne. Une longue oeuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023», tel est l'intitulé du dernier livre du professeur Mahmoud Ben Romdhane, actuel président de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, «Beït al-Hikma», et dont l'objet est la révolution tunisienne, qui a déclenché des insurrections en chaîne dans le monde arabe, vite retombées, faute d'une oeuvre historique préalable.

L'ouvrage sera présenté le 15 novembre 2024, au palais de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, «Beït al-Hikma», par le membre de l'Académie et chef du département des sciences humaines et sociales, Pr Abdelhamid Henia.

Universitaire, économiste et homme politique tunisien, Pr Mahmoud Ben Romdhane est, également, professeur des Universités en économie. Il a joué un rôle actif dans la scène politique tunisienne, surtout après la Révolution de 2011, et il a occupé divers postes dans le gouvernement tunisien. En 2015, il a été nommé ministre du Transport, puis ministre des Affaires sociales dans le premier gouvernement de la IIe République.

La démarche qu'il a adoptée dans «La Révolution tunisienne. Une longue oeuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023» est d'inspiration tocquevillienne, lit-on dans un texte présentateur, car, considérant que la révolution ne peut se comprendre que dans et par la continuité historique et qu'elle n'est, selon ses termes, que « le complément du plus long travail, la terminaison soudaine d'une oeuvre à laquelle dix générations d'hommes avaient travaillé ».

Le sous-titre «La Tunisie de 1574 à 2023» du livre renvoie au processus historique qui a permis le «passage des habitants de ce pays, dominés par une puissance étrangère, réduits au statut de sujets, divisés en une mosaïque de communautés en lutte les unes contre les autres, soumis à une société traditionnelle et patriarcale, à celui d'individus constitués en Etat-Nation souverain, acteurs, auteurs de leur vie, citoyens libres», lit-on encore dans le même texte.

La révolution tunisienne est donc scrutée sous le prisme de cette réalisation progressive jusqu'à l'avènement de la Révolution en 2011 et l'entrée de la Tunisie dans une ère démocratique fortement mouvementée.