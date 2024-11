Tunisie: Gestion des déchets et emplois verts - «Sircles», un modèle exemplaire !

Face aux défis environnementaux mondiaux, la nécessité de solutions durables n'a jamais été aussi cruciale. L'économie circulaire offre un modèle prometteur pour transformer les systèmes de production et de gestion des déchets.

Dans cette perspective, le projet Sircles, lancé en février 2021 et financé par l'Union européenne, émerge comme un exemple innovant et ambitieux. Ce projet pilote vise à optimiser le recyclage des déchets organiques en les transformant en ressources précieuses, tout en soutenant des opportunités d'emploi et d'inclusion sociale dans le domaine de l'économie circulaire. Il est mis en oeuvre dans sept pays méditerranéens : Espagne, Grèce, Palestine, Jordanie, Liban, Italie et Tunisie.

Objectifs ?

Le projet Sircles en Tunisie représente une initiative prometteuse visant à mettre en oeuvre des solutions durables et économiques pour le traitement des déchets organiques qui constituent environ 65 % des déchets totaux du pays. En promouvant l'économie circulaire à travers le compostage, Sircles cherche à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge et à fournir un modèle adaptable de gestion des déchets. Le projet explore également des opportunités d'emploi dans le domaine de l'économie circulaire appliquée au secteur des bio-déchets, en particulier pour les jeunes, les NEET (Not in Education, Employment or Training) et les femmes, des groupes particulièrement touchés par le chômage dans la région méditerranéenne.

Sircles se concentre sur le développement de nouvelles capacités liées à la gestion des déchets organiques, le tri, la collecte, le compostage et l'agriculture. La formation et les compétences acquises seront mises à l'épreuve, à travers sept projets pilotes dans des secteurs clés, tels que l'hôtellerie, la distribution alimentaire et les ménages. Ces projets seront adaptés aux divers contextes locaux de chaque territoire participant au projet.

Processus de compostage

Sircles utilise la technologie de compostage en andains, ou Windrow Piles, pour traiter divers types de résidus, notamment des déchets alimentaires, des déchets verts et du fumier. Cette méthode optimise la valorisation des déchets en les transformant en compost de haute qualité, un produit réutilisable dans l'agriculture. Pour réduire l'empreinte écologique du projet, des innovations telles que l'utilisation de l'énergie solaire sont intégrées dans le processus, rendant le compostage plus efficient et moins polluant. Le processus de compostage mis en place par Sircles commence par la collecte et le tri des déchets organiques, puis leur traitement selon un système en andains.

Cette méthode permet de convertir ces déchets en un produit réutilisable pour l'agriculture. Le compost ainsi produit est une alternative naturelle aux engrais chimiques, contribuant à une économie circulaire et fermant la boucle des déchets, qui deviennent une ressource précieuse pour les sols et l'environnement local. En favorisant l'utilisation du compost dans les pratiques agricoles, Sircles soutient aussi la durabilité environnementale.

Sircles collabore avec des partenaires stratégiques tels que le ministère de l'Agriculture, des centres de formation et des associations environnementales. Ces collaborations renforcent la sensibilisation du public et offrent des formations pratiques sur les techniques de compostage. L'engagement des citoyens et des groupes vulnérables, tels que les jeunes et les femmes, est un pilier fondamental du projet. En impliquant ces groupes dans les différentes étapes du projet, Sircles contribue activement à la création d'emplois verts tout en soutenant la durabilité environnementale.

Défis et solutions

Cependant, Sircles rencontre plusieurs défis dans sa mise en oeuvre. Le coût élevé du transport, la fréquence des collectes et le tri insuffisant des déchets à la source représentent des obstacles logistiques importants. Ces défis augmentent les coûts et compliquent la gestion des sites de compostage. Pour surmonter ces obstacles, Sircles travaille à l'optimisation des processus logistiques et à la sensibilisation accrue des communautés pour améliorer la séparation des déchets dès leur collecte.

Le projet met également en place des visites de sensibilisation, en particulier pour les écoliers et les associations, afin de les éduquer sur l'importance du tri des déchets organiques et de l'utilisation du compost domestique. Le projet Sircles a un impact significatif sur l'inclusion sociale et la création d'emplois dans les régions concernées. En développant des compétences dans les domaines du tri des déchets, du compostage et de l'agriculture durable, il ouvre la voie à de nouvelles opportunités professionnelles, en particulier pour les jeunes et les femmes des régions méditerranéennes. A travers ces projets pilotes et l'acquisition de compétences, Sircles contribue non seulement à une gestion plus durable des déchets, mais aussi à l'insertion professionnelle de groupes vulnérables.

Retour d'expérience et perspectives d'avenir

Les expériences tirées des projets pilotes en cours soulignent l'importance de l'engagement communautaire et des partenariats locaux pour le succès de l'initiative. Les leçons apprises montrent qu'il est essentiel d'adapter les solutions aux contextes locaux et de s'assurer que les solutions sont accessibles à tous les participants. A long terme, Sircles espère pérenniser son impact en élargissant ses initiatives à d'autres régions de la Tunisie et au-delà, en soutenant la transition vers une économie plus circulaire et respectueuse de l'environnement.

Sircles représente un modèle concret de gestion durable des déchets en Tunisie, avec un impact environnemental et social important. Ce projet, à la fois innovant et inclusif, démontre que l'économie circulaire peut être un moteur de durabilité tout en soutenant la création d'emplois verts et l'inclusion sociale. En offrant des solutions adaptées et en renforçant les capacités locales, Sircles joue un rôle crucial dans la transition vers une économie plus durable en Méditerranée.